Чем заняться в выходные: парад шампанского, музыкальный пикник и великий Плетнев

В эти выходные в столице можно будет посетить много мероприятий под открытым небом - попробовать лучшее шампанское и игристые вина, бесплатно послушать трансляцию концерта или вместе с детьми принять участие в творческих мастерских.

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Перед тем, как планировать посещение того или иного мероприятия, рекомендуем ознакомиться с ограничениями, связанными с распространением Covid-19. Описания мероприятий и правила посещения доступны по ссылкам у каждого конкретного события.

"Парад пузырьков" во дворе Латвийской академии художеств

7 августа состоится "Парад пузырьков" (Burbuļu parādē) — самый большой парад шампанского и игристых вин в странах Балтии. Во время двух сеансов посетители смогут продегустировать лучшее шампанское и игристые вина, продаваемые в Латвии. Также состоятся мастер-классы ведущих сомелье.

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Творческий семейный праздник на Кундзиньсале

7 августа на Кундзиньсале состоится семейное мероприятие "Наблюдатели времени" (Laika vērotāji). На мероприятии дети от 6 до 12 лет смогут принять участие в творческих мастерских, которые познакомят их с различными художественными приемами. Кроме того, гости будут исследовать территорию острова. Через мастер-классы и игры каждый получит возможность развить свои творческие навыки. В конце дня под открытым небом будет показан фильм с участием режиссера Илзе Бурковски-Якобсен и мультфильм Mans mīļākais karš ("Моя любимая война").

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Фермерский рынок и выставка в квартале Калнциема

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Традиционный рынок в квартале Калнциема состоится 7 августа. Там можно купить свежие фермерские продукты, деликатесы и дизайнерские изделия. Кроме того, в галерее квартала Калнциема можно посмотреть выставку шести художников "Дух моего дома" (mana nama gars), которые через искусство попытались материализовать невидимый глазу дух пространства.

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Творческие мастерские в Музее фарфора

Рижский музей фарфора приглашает на мастерские по росписи керамической плитки, где под руководством педагога каждый сможет почувствовать художником. Творческие мастерские в августе проходят три раза в неделю: по четвергам, пятницам и субботам с 11.00 до 18.00. Предварительная регистрация по телефону 26406354. Стоимость участия в семинаре - 5,60 евро.

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Музыкальный пикник в парке Кронвальда

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7 августа с 19.00 до 21.30 в парке Кронвальда состоится музыкальный вечер, на котором прозвучат произведения Шопена. Это будет трансляция концерта выдающегося пианиста и дирижера Михаила Плетнева в концертном зале "Дзинтари" в рамках фестиваля "Rīga Jūrmala". Музыкальный вечер можно посетить бесплатно по предварительной записи.

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Приз Пурвитиса 2021 - выставка работ кандидатов

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8 августа - последняя возможность увидеть работы кандидатов на премию Пурвитиса в большом зале главного здания Латвийского Национального художественного музея. В экспозицию включены произведения живописи, инсталляции, фарфор и видеоискусство восьми художников и авторских коллективов, работы которых в 2019 и 2020 годах комиссия независимых экспертов конкурса признала выдающимися достижениями в области визуального искусства. На соискание приза Пурвитиса 2021 номинированы: Skuja Braden, Валдис Целмс, Криста и Рейнис Дзудзило, Каспарс Грошевс, Иева Крауле-Куна и Элина Витола, Раса и Райтис Шмит, Айя Зариня, Аманда Зиемеле.

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Музыкальный фестиваль "Riga Jurmala"

Foto: Publicitātes foto

В воскресенье в Юрмале состоится два концерта в рамках фестиваля "Riga Jurmala". В Большой гильдии в Риге выступят Даниэль Лозакович (скрипка) и Михаил Плетнев (фортепиано), а в концертном зале "Дзинтари" концерт сыграет пианист Аркадий Володось.

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