Чем заняться в выходные: Rīga Food для гурманов, саженцы для садоводов и разговоры для пап

В эти выходные в Риге проходит мероприятие для гурманов и предпринимателей Rīga Food 2021, а в опере состоится премьера балета "Дракула". В преддверии Дня отца мужчины расскажут о том, как чувствуют себя в этой роли и с какими трудностями сталкиваются, а завершит неделю уже ставший традицией праздник соседей с улицы Госпиталю. Об этих и других мероприятиях — в нашем гиде по событиям ближайших выходных.

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Перед тем, как планировать посещение того или иного мероприятия, рекомендуем ознакомиться с ограничениями, связанными с распространением Covid-19. Описания мероприятий и правила посещения доступны по ссылкам у каждого конкретного события.

Rīga Food 2021



С 9 по 11 сентября в Международном выставочном центре на Кипсале пройдет выставка пищевой промышленности Балтии Riga Food 2021. Это отличная возможность не только пробовать деликатесы и познакомиться с инновациям, но и завести новые контакты и наладить сотрудничество. Хотя Riga Food 2021 открыта для компаний только из стран, которые имеют совместимый в ЕС сертификат Covid-19, в этом году свои товары и услуги на выставке представляют более 300 компаний из стран Балтии, Польши, Австрии, Бельгии, Италии, Испании и других.

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Балет "Дракула"



10 сентября в Латвийской национальной опере пройдет премьера балета "Дракула", вдохновенного романом ирландского писателя конца XIX века Брэма Стокера. Польский хореограф Кшиштоф Пастор выразил эту захватывающую историю в языке танца, взяв за основу музыку Войцеха Киляра к одноименному кинофильму 1992 года. 10 и 11 сентября балет покажут зрителям, имеющим Covid-19 сертификат, а 12 сентября - зрителям с отрицательным тестом.

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Разговоры об отцовстве



В преддверии дня отца, 10 сентября в 10.00 в пространстве Teikums пройдет конференция Tēvi. Attiecības ("Отцы. Отношения"), где современные отцы обсудят их отношения со своими детьми, с другими папами и с самими собой.

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Новый фильм Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец"

С 3 сентября на большом экране можно посмотреть новый фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец", рассказывающий о первом в киновселенной Marvel супергерое азиатского происхождения. В основу фильма легли комиксы герое Шан-Чи, который переезжает в США, где ему предстоит противостоять настоящему Мандарину — антагонисту, чей двойник появляется в третьем "Железном Человеке". Там же упоминается и организация Десяти колец, о которой пойдет речь в картине.

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Онлайн концерт Лиепайского симфонического оркестра



10 сентября в 19.00 Лиепайский симфонический оркестр выступит с онлайн-концертом Simfonija. Tuvāk. Прямая трансляция будет доступна бесплатно. На концерте прозвучит 104-я симфония Йозефа Гайдна под управлением дирижера Андриса Вейсманиса.

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Рынок саженцев в Рундале

Foto: Rundāles pils muzejs



11 сентября с 10.00 до 17.00 во французском саду Рундальского замка пройдет традиционный рынок растений, саженцев и садовых товаров. Событие дополнят выступления семи духовых оркестров из разных городов Латвии. На рынке может будет купить многолетние растения и кустарники, фруктовые деревья и ягоды.

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Survival Kit 12



До 31 октября в Риге проходит фестиваль современного искусства Survival Kit 12, где представлены работы 25 художников, среди которых не только те, с которыми фестиваль сотрудничает уже несколько лет, но и авторы, чьи работы выставляются в Риге впервые.

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Гидон Кремер, Георгий Осокин. Шуман и Шопен



11 сентября в концертном зале Дзинтари в рамках XVIII фестиваля Kremerata Baltica на сцену выйдут пианист Георгий Осокин и основатель оркестра, скрипач Гидон Кремер. В исполнении артистов прозвучат скрипичный концерт Роберта Шумана и второй фортепианный концерт Фридерика Шопена.

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Праздник соседей с улицы Госпиталю



12 сентября в сквере у Брасовского моста пройдет Праздник соседей с улицы Госпиталю. Там можно будет принять участие в различных творческих, спортивных и познавательных мероприятиях. Музыкальные гости праздника — Айнар Миелавс, The Coco'nuts, Tavs puisis, The Bad Tones и Dzeltenie Pastnieki. Кроме того, 11 сентября пройдет командная игра Hospitāļu prāti, а игра-ориентирование по окрестностям доступна онлайн уже с 9 сентября.

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Концерт Эвии Мартинсоне в Латвийской Национальной опере

Foto: Publicitātes foto



12 сентября в 15.00 в Бельэтажном зале Латвийской национальной оперы прозвучит концерт Эвии Мартинсоне. В нем артистка исполнит близкую своему сердцу камерную музыку, а на сцену с ней выйдут выдающиеся музыканты — пианистка Агнесе Эглиня и кларнетист Гунтис Кузма. Вместе они исполнят музыку Шумана, Брамса и произведения латышских композиторов.

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Медитация и творческое погружение в Digital Art House



12 сентября в 19.00 в Digital Art House пройдет концерт-медитация Deep Reflections. Концерт откроет экскурсия по выставке Flow of life в сопровождении автора работ - художницы-мариниста Елены Белоус. Музыкальное сопровождение - вокальная импровизация Илоны Пантеле, медитативная музыка и звуки воды.

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Кино в Splendid Palace

Foto: Publicitātes foto

С 10 по 12 сентября в Большом зале кинотеатра Splendid Palace можно будет посмотреть британский фильм "Супернова" (Supernova, 2020)и картину итальянского режиссера Пьетро Марчелло "Мартин Иден" (Martin Eden, 2019). Кроме того, 10 сентября состоится юбилейный показ культового фильма "Амели", а любители независимого кино могут посмотреть один из фильмов программы The American Film Showcase.

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