Чем заняться в выходные: скульптура из огня, Пьяццолла на озере и парад ретро-автомобилей

В эти выходные нас ждут концерты, фестивали и камерные мероприятия для любителей культуры. В Лиепае будет петь Александр Антоненко, в Цесисе выступят три Осокиных, в рижском Zuzeum - Sinfonietta Rīga. И это далеко не все.

Перед тем, как планировать посещение того или иного мероприятия, рекомендуем ознакомиться с ограничениями, связанными с распространением Covid-19. Описания мероприятий и правила посещения доступны по ссылкам у каждого конкретного события.

Александр Антоненко в Lielais dzintars

Foto: Publicitātes foto



27 августа концертом всемирно известного тенора Александра Антоненко в сотрудничестве с Лиепайским симфоническим оркестром завершится Лиепайский международный звездный фестиваль в Lielais dzintars. В программе концерта музыка Петра Чайковского, Федерико Чилеа, Франца Легара, Рихарда Вагнера и других композиторов.

Гуна Зариня и Рута Холендере в пьесе "Все нормально"

Foto: Publicitātes foto



27 августа в помещении музея Жаниса Липке пройдет читка пьесы "Все нормально" Влады Хмель в исполнении актрис Гуны Зарини и Руты Холендере. Первая читка в новом проекте продюсерской компании Katlz (Riga) представляет три современных драматургических текста из Беларуси на латышском языке. Героини пьесы "Все нормально" две женщины – то ли мать и дочь, то ли сестры, то ли подруги в бостонском браке, которые безуспешно пытаются выстроить диалог.

Концерт группы "alejas" в Kaņepes Kultūras centrs

Foto: Publicitātes foto



27 августа группа "alejas" выступит в Kaņepes Kultūras centrs. На концерте прозвучат композиции из дебютного альбома группы и недавно вышедшего альбома "austrālija". Группа "alejas" в своем звучании сочетает современную поэзию, электронную музыку и акустические звуки.

"Ezīšfests" в квартале улицы Таллинас



28 августа с 14.00 до 04.00 в творческом квартале на улице Таллинас пройдет фестиваль "Ezīšfests". На фестивале выступят рэперы Eliots и Prusax, а также члены крупнейшей хип-хоп ассоциации Латвии. Кроме того, там можно будет увидеть выступления Эвии Вебере, группы Very Cool People и других музыкантов.

Till von Sein на вечеринке Das Boot party





В субботу, 28 августа, на корабле "Vecrīga" при поддержке Holland Crown состоится четвертая вечеринка сезона Amber Muse's Das Boot. Ее хедлайнером станет диджей и продюсер с 25-летним стажем — Till von Sein из Берлина, представитель лейблов Suol, Dirt Crew Recordings, а также своего собственного Tilly Jam. Вместе с гостем сыграют рижане Taran & Lomov.

Камерная музыка в арт-центре Zuzeum

Foto: Ģirts Raģelis



Оркестр Sinfonietta Rīga совместно с арт-центром Zuzeum приглашает слушателей посетить концерты камерной музыки. Концерты цикла "Камерная музыка летнего вечера" пройдут с 26 по 29 августа в уютных помещениях арт-центра.

Концерт трех Осокиных в Цесисе

Foto: Jānis Romanovskis Gribuvasaru.lv



В субботу, 28 августа, в концертном зале "Цесис" состоится концерт трех пианистов - Андрея, Георгия и Сергея Осокина. Выдающиеся виртуозы исполнят опусы Скрябина, Шуберта, Шумана, Равеля, Чайковского и Эмиля Дарзиньша для соло, двух и трех фортепиано.

Пробег антикварных автомобилей "Retro Jūrmala"



28 августа в Юрмале состоится ежегодный пробег антикварных авто "Retro Jūrmala". На мероприятии соберется около 120 старинных машин, которые проедут по определенному маршруту по всему городу.

"В джазе только девушки" и биг-бэнд оркестра "Rīga"





В субботу 28 августа в "Lielais dzintars" в Лиепае состоится концерт "В джазе только девушки", где выступят солистки Беате Звиедре, Рута Дудума-Кирсе и Арта Екабсоне/Элиза Эвалде и биг-бэнд оркестра "Rīga". Певицы исполнят песни, однажды прозвучавшие из уст Мэрилин Монро и Пегги Ли – "I Wanna Be Loved By You", "I Love Being Here With You", "My Heart Belongs to Daddy" и многие другие.

Этнофестиваль Sviests в Валмиере

Foto: Publicitātes foto



28 августа в Валмиере состоится ежегодный этнофестиваль Sviests, где можно будет будет услышать выступления Dakh Daughters, Skyforger, Rahu the Fool и Kaktu balles muzikanti. Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть уникальную огненную скульптуру испанского художника Jordi NN.

Международные дни танцев



Ежегодный фестиваль "Дни танцев" приглашает всех желающих попробовать себя в этом виде искусства. Все мероприятия бесплатные и предназначены для всех, кто хочет танцевать и даже для тех, кто никогда этого не делал. 29 августа состоится 21 бесплатный танцевальный мастер-класс.

Экскурсия "Rozentāla Rīga"

Foto: Publicitātes foto



29 августа музей Яниса Розенталя и Рудольфа Блауманиса приглашает на экскурсию "Rozentāla Rīga", на которой посетители смогут познакомиться со знаковыми рижскими местами в жизни и творчестве Яниса Розенталя.

Музыка Астора Пьяццоллы на Лиепайском озере

Foto: Publicitātes foto



В последнее воскресенье лета, 29 августа, в парке приключений "Austrumu forts" на Лиепайском озере пройдет инструментальный концерт, посвященный творчеству короля танго – Астора Пьяццоллы. На концерте выступит объединение профессиональных музыкантов: аккордеонист Артурс Новикс, скрипачка Анния Эндия Колерта, трубач Янис Ивушканс, клавишник Ритварс Гароза и другие музыканты.

