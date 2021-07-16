Чем заняться в выходные: ярмарки, цветы и концерт на воде

В эти выходные большое количество мероприятий состоится не в Риге, а в других городах Латвии. Нас ждет выставка лилий в Латвийском музее природы, исторический фестиваль в Даугавпилсе и летняя ярмарка в Рундальском дворце.

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Перед тем, как планировать посещение того или иного мероприятия, рекомендуем ознакомиться с ограничениями, связанными с распространением Covid-19. Описания мероприятий и правила посещения доступны по ссылкам у каждого конкретного события.

События в Риге

Концерты в Домском соборе

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17 июля в Домском соборе состоится малый концерт органной музыки Piccolo, а с 14 июля по 13 августа проходит 34-й Международный фестиваль органной музыки. 18 июля состоится концерт "Немецкая классика и современность", на котором прозвучат произведения М. Регера, Ф. Листа, Г. Вайнберга и других композиторов.

Подробная информация о концертах и билетах на сайте Домского собора.

Арт-парк "Мобильный музей. Следующий сезон".

В субботу с 12:00 до 20:00 можно бесплатно посетить арт-парк "Мобильный музей. Следующий сезон" на территории бывшей текстильной фабрики "Большевичка". На выставке представлены работы Айгара Бикше, Эрика Божиса, Эвелины Дейчмане-Виды, Ивара Друлле, Рейниса и Кристы Дзудзило и других художников. Масштабную художественную выставку в музее без стен и под открытым небом можно посетить индивидуально, следуя цифровому путеводителю и аудиогиду.

Подробная информация о выставке здесь.

Лилии в Латвийском музее природы

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Латвийский Национальный музей природы впервые в этом году заблагоухает ароматом летних цветов - с 15 по 17 июля в течение трех дней будет открыта выставка "Благородные лилии". На выставке будут представлены несколько десятков сортов лилий.

Более подробную информацию посетители музея могут получить здесь.

Программа рижских кинотеатров

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В кинотеатре Splendid Palace в субботу и в воскресение состоятся два сеанса документального фильма "Дом Пьера Кардена" (2019) о жизни великого модельера. Новинки кино можно посмотреть в других кинотеатрах - Forum Cinemas, Apollo Kino, Splendid Palace и Cinamon.

Фермерский рынок в квартале Калнциема

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Любимый рижанами рынок в квартале Калнциема "Kalnciema kvartāla tirgus" состоится в субботу 17 июля. Там можно купить свежие фермерские продукты, деликатесы и дизайнерские изделия.

Тукумс, Даугавпилс, Рундале и другие города



Исторический фестиваль в Даугавпилсской крепости

Foto: F64





В этом году в Даугавпилсской крепости вместо международных фестивалей военно-исторической реконструкции "Dinaburg 1812" 17 июля состоится акция "209-я годовщина боевого крещения Даугавпилсской крепости", которая будет похожа на прошлые фестивали.

Подробная информация о мероприятии здесь.

Ярмарка "День роз" в Саласпилсе

Foto: F64





17 июля в Национальном ботаническом саду в Саласпилсе пройдет ярмарка "День роз". "День роз" продлится с 8:00 до 14:00, для его посещения необходимо приобрести стандартный входной билет в ботанический сад. Гордость коллекции Национального ботанического сада в Саласпилсе – 23 сорта парковых роз латвийской селекции, выведенные в результате гибридизации розы морщинистой (Rosa rugosa).

Цены билетов и подробная информация - здесь.

Летняя ярмарка в Рундале

Foto: Rundāles pils muzejs





17 июля во французском саду Рундальского дворца среди цветущих роз состоится летняя ярмарка, в которой примут участие более 80 представителей торговли. В большом ассортименте будут предложены саженцы, садовые товары и ремесленные изделия.

Подробная информация для посетителей - на сайте Рундальского дворца.

Праздник Роз в Тукумсе 16-18 июля

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В этом году праздник пройдет в городе роз с 16 по 18 июля. Главными элементами праздника станут пять объектов в городской среде, которые будут радовать гостей праздника на протяжении трех праздничных дней. В них будут использованы свыше 20 тысяч цветков роз.

Подробности о празднике - здесь.

Выставка Set sound to can lis в Сигулде

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В Новом Сигулдском замке открылась выставка Set soumd to can lis. Латвийская художница Эва Вевере и датская певица Гудрун Холк предлагают зрителям короткометражный фильм - визуально насыщенное и звуковое событие вне языкового пространства. 17 июля в Сигулдском замковом квартале состоится перформанс Uzskaņo Siguldas Jauno pili, который наполнит звуком территорию Нового замка.

Подробная информация о выставке и перформансе здесь.

Праздник города в Саулкрасты

Foto: F64





17 июля состоится праздник города в Саулкрасты, который начнется на рассвете с концерта на воде группы Carnival Youth. Кроме того, в течение дня будет работать рынок, где посетители смогут купить изделия ручной работы, а в детском городке пройдут различные мероприятия для детей. Там дети смогут научится делать мороженое и мастерить облака.

Подробная программа праздника доступна здесь.