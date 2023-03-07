Что будет? Столетие Splendid Palace, тюлени и шоу-на воде: афиша ближайших событий

Подборка ближайших культурных и развлекательных событий - от Дней тюленей в Рижском зоопарке для всей семьи до смелого стендапа и театральных экспериментов. Выбирайте.

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17 марта и 22 апреля – "Театральная музыка"

Концертный зал Дзинтари проводит серию концертов "Театральная музыка", посвященных Лиепайскому театру и с участием его актеров. Оба концерта пройдут в Юрмале, подробнее о мероприятиях и билеты – здесь.

18 и 19 марта – дни тюленей в Рижском зоопарке

Весной на побережье Балтийского моря можно встретить пушистых белых малышей тюленей. В связи с этим Рижский зоопарк проводит традиционные Дни тюленей – возможность для всей семьи узнать побольше об этих и других животных в творческой атмосфере. Время мероприятия – оба дня с 12:00 до 15:00. Цены и электронные билеты – здесь.

20 марта – cтендап Артура Чапаряна

В кинотеатра K-Suns выступит комик Артур Чапарян. Мероприятие пройдет в рамках его концертного стендап-тура по Европе. Стоимость билетов – от 35 евро, их можно найти здесь.

20 марта и 22 марта – cтолетие Splendid Palace

Кинотеатр Splendid palace отмечает столетие двумя особыми сеансами. 20 марта в 19:00 на большом экране покажут фильм "Айрис" документалиста Альберта Мейслеса, а 22 марта в 18:00 – картина Микеланджело Антониони "Ночь".

22 марта – датско-латышский дуэт в M/Darbnīca

22 марта в культурном пространстве M/Darbnīca выступят датский басист Кеннет Даль Кнудсен и латвийский саксофонист Томс Рудзинскис. Выступление пройдет в подходящем для джаза формате джем-сейшена и станет эксклюзивной "разминкой" музыкантов перед концертом с биг-бэндом Латвийского радио 24 марта в концертном зале Дзинтари.

24 марта – Quest Pistols

24 марта в ночном клубе First выступит украинская группа Quest Pistols.

Спустя много лет, участники оригинального состава группы Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк вновь соберутся вместе для большого тура по странам Европы. Подробнее – на сайте ночного клуба.

30 и 31 марта – кинофестиваль Нового Рижского театра

За два дня зрители смогут посмотреть 10 студенческих короткометражных фильмов ныне известных латвийских режиссеров, в которых играют актеры НРТ. Самый старый фильм в подборке – 1995 года, самый новый снят в этом году. Оба вечера длятся около двух часов, билеты и более подробная информация – здесь.

1 апреля – детское цирковое шоу на воде Waterland

Waterland станет первым цирковым шоу на воде в Латвии. Артисты в костюмах морских обитателей выступят в огромном бассейне на 170 тонн, украшенном 24-метровым световым фонтаном. Программа сопровождается световыми и огненными элементами. Билеты и подробная информация – здесь.

3 апреля – спектакль Анатолия Белого в театре Дайлес

3 апреля в 19:00 на сцене театра Дайлес состоится показ спектакля "Я здесь" — главную и единственную роль исполнит актер Анатолий Белый. Режиссер постановки Егор Трухин. Билеты и более подробная информация о спектакле – здесь.

20 апреля – дискуссия Зинаиды Пронченко и Антона Долина

20 апреля в Splendid Palace известные критики Зинаида Пронченко и Антон Долин впервые встретятся на сцене в рамках мероприятия "Во всем согласны". Более подробнее о мероприятии и билеты – здесь.

28 апреля – итальянская поп-опера

28 апреля на сцене Atta Centre выступят представители итальянской поп-оперы – трио ‎The Italian Tenors. В репертуаре – сочетание известных итальянских оперных арий и эстрадных песен в оригинальных аранжировках – такие песни, как ‎Lucio Dalla Caruso, ‎The Love theme из

"Крестного отца", "Аллилуйя" Леонарда Коэна, ‎Time to Say Goodbye, ‎Piccola e Fragile,

Gloria и многие другие. Билеты – в кассах Biļešu Serviss.