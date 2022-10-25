Что бы одобрил Цой? Рижский русский театр им. Чехова сделал постановку к 60-летию певца перемен

27 октября на сцене Hanzas Perons состоится премьера музыкального спектакля "Вот так!", на который создателей вдохновила личность и творчество легенды русскоязычного рока Виктора Цоя. В этом году лидеру группы "Кино" исполнилось бы 60 лет. Режиссер постановки и музыкант Роман Смирнов лично знал Цоя и точно себе представляет, что бы тот сегодня одобрил, а что нет. Этим спектаклем Рижский русский театр имени Михаила Чехова выражает свою антивоенную позицию и отношение к событиям в Украине.

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Талант Виктора Цоя расцвел в период "слома эпохи" – в 1980-ых. Отчетливые антивоенные настроения, ощущение противостояния индивида и системы в разных ее проявлениях и ипостасях, глубоко личностная окраска переживаний, яркая и мощная лирика, дерзкие, запоминающиеся музыкальные решения, свойственные группе "Кино", – всё это оказалось созвучно времени и духу перемен. Cейчас любимые миллионами песни Виктора Цоя и группы "Кино" снова обретают актуальность и, в каком-то смысле, второе дыхание. Они снова – о нас сегодняшних...

В спектакле прозвучат знакомые многим песни "Кукушка", "Группа крови", "Пачка сигарет", "Песня без слов" и другие известные композиции. Исполнители – поющие артисты Максим Бусел, Родион Кузьмин, Татьяна Лукашенкова, Александр Маликов, Константин Никулин, Ольга Никулина, Никита Осипов, Вероника Плотникова, Эвилена Протекторе, Иван Стрельцов, Екатерина Фролова, Виталий Яковлев.

Театральный режиссер Роман Смирнов, лично знавший Виктора Цоя, его семью, друзей и коллег, говорит: "Я люблю сочинять спектакль вместе с артистами. Тут, наверное, совпали мои намерения и намерения театра – в том смысле, что я как раз известен тем, что делаю музыкальные спектакли, и не просто музыкальные, а по песням тех, кого я люблю и знаю.

У меня есть довольно четкое представление о том, что Виктор (Цой) бы одобрил, а что нет.

Это и есть ограничения. Там же внутри подлинные чувства, горячие, очень искренние, иногда наивные… даже чаще наивные. Вот до них бы и хотелось докопаться. Пожалуй, я сейчас продекларировал наши цели и задачи. Не знаю, может, это красиво будет сказано – я добивался и буду добиваться авторского, личностного освоения материала. Я предложил актёрам поискать себя, свое отношение, своё прочтение".

Режиссер Роман Смирнов окончил Новгородское театральное училище и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс профессора Г.А. Товстоногова, специальность – режиссер-постановщик драматического театра). В 1984–1988 годах работал режиссером и актером Малого драматического театра. В 1988–1994 годах был корреспондентом, оператором и журналистом CBS News Moscow (США). Вел репортажи из "горячих точек" СССР и стран СНГ. Сотрудничал с телекомпаниями RAI (Италия), СNN (Америка), NHK (Япония), BBC (Англия), TF-1 (Франция), ABC (США), ABC Australia, и другими. С 1998 года ставит спектакли в театрах Санкт-Петербурга. В 2001 году был членом международного жюри премии "Эмми" национальной академии телеискусств США.

Дополнительная информация - здесь. Билеты - в кассе театра, а также в кассах Biļešu Paradīze и на сайте www.bilesuparadize.lv.