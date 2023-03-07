Что, где и когда. Акробатика на воде и ретроспектива фон Триера: афиша ближайших событий

Подборка ближайших культурных и развлекательных событий - от Дней птиц в Рижском зоопарке для всей семьи до остросоциального кинофестиваля.

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С 25 марта по 4 мая – выставка "Чувствительная поверхность"



В галерее ISSP открылась мультимедийная выставка "Чувствительная поверхность" режиссера актуального театра Элины Церпы. Выставка посвящена фотографии как самопознанию и принятию себя, реализующемуся с помощью исследования глубоко личных причин создания изображений. Подробная информация – на сайте ISSP.

30 и 31 марта и 1 апреля в 19:00 – шоу Surface в Рижском цирке



Художники из Бельгии Familiar Faces выступят с шоу акробатики на водной поверхности, которую сравнивают с художественным катанием безо льда. Билеты и более подробная информация – здесь.

1 и 2 апреля – дни птиц в Рижском зоопарке



В начале апреля в Рижском зоопарке пройдут традиционные дни птиц. Здесь можно будет сделать кормушку для небольших птиц и узнать много интересного о птицах. Более подробная информация – на сайте зоопарка.

5 апреля в 19:00 – кинолекторий Антона Долина "Шерлок Холмс сегодня: кто он?" и показ немого фильма "SHERLOCK JR." 1924 года



В кинотеатре KSuns пройдет событие для ценителей ретроспективных кинопоказов и для тех, кто интересуется экранной судьбой самого знаменитого литературного героя в мире - Шерлока Холмса. Вечер откроет небольшой кинолекторий от известного кинокритика Антона Долина. Билеты и более подробная информация – здесь.

5 апреля – моноспектакль Александр Филиппенко



В кинотеатре Splendid Palace с моноспектаклем "В поисках живой души" выступит актер театра и кино Александр Филиппенко. Зрители услышат Гоголя, Зощенко, Довлатова, Левитанского, Пастернака и других авторов. Продолжительность мероприятия - 2 часа. Билеты доступны в кассе Tickettailor.com.

7-13 апреля – фестиваль короткометражного кино 2ANNAS

В этом году тема фестиваля короткометражного кино – тело. Программа рассмотрит пределы человеческого тела, органов чувств, а также затронет такую ​​актуальную тему, как тело и политическая власть. "Война России в Украине, запреты на аборты в Польше и Америке, кризис, вызванный COVID19, все больше заставляют нас задаться вопросом — может ли тело принадлежать кому-то другому? Что такое наше тело?", – говорится в описании мероприятия. Подробнее – на сайте фестиваля.

13-30 апреля – ретроспектива Ларса фон Триера

За это время в Splendid Palace покажут все полнометражные фильмы режиссера. Подробнее о мероприятиях и билеты – на сайте.

21 и 22 апреля – спектакль и творческая встреча с актером Алексеем Горбуновым



21 апреля актер представит моноспектакль "Черная шкатулка", который состоится 21 апреля в 19.00 в Rīgas Ebreju kopienas nams по адресу Skolas iela 6, Rīga. А любителей честных разговоров Алексей приглашает на свой творческий вечер, который пройдет в зале Galerija 73 по адресу Tērbatas iela 73, Rīga. Билеты на мероприятия – на сайте Biļešu Serviss.