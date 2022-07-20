"Чудесный мир" американского художника Ханта Слонема в музее Рижская биржа

C 16 июля по 4 сентября в Художественном музее Рижская биржа проходит выставка работ известного американского художника Ханта Слонема "Чудесный мир".

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"Хант Слонем – один из тех художников, кто своим творчеством создает целый мир – экспрессивный и красочный. Подобно тому, как Белый кролик в сказке Льюиса Кэрролла уводит Алису через пещеру в параллельную реальность, вышедшие из-под кисти Слонема кролики с картин приглашают зрителя в хрупкий внутренний мир художника, - говорит о живописце его коллега, профессор и бывший ректор Латвийской академии художеств Алексей Наумов. - Рассматривая работы Ханта Слонема, становится совершенно очевидно, что он – смелый живописец, который не боится ни цвета, ни экспрессии и не ограничивает себя какими бы то ни было рамками, – художник абсолютно свободен как в выборе сюжета и оттенков, так и в хаотичной, на первый взгляд, но продуманной композиции.

Располагая на полотнах птиц или бабочек, которые, кажется, в любой момент могут упорхнуть, Хант Слонем создает сходство с ритмически расположенными на нотном листе нотами или хором, в котором художник разместил образы именно так, как это необходимо для создания ансамбля, и чтобы изображение превратилось в музыку, которой он делится со зрителем".