Чулпан Хаматова впервые появится на сцене Нового Рижского театра

Художественный руководитель Нового Рижского театра и режиссер Алвис Херманис сообщил порталу Delfi о закрытии театрального сезона постановкой моноспектакля "Post Scriptum", главную роль в котором сыграет российская актриса Чулпана Хаматова. Премьера состоится 15 июня 2022 года в Большом зале театра.

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Для создания последнего спектакля нынешнего театрального сезона были частично использованы публикации убитой российской журналистки Анны Политковской из ​​"Новой газеты", а также запрещенный цензурой раздел романа Федора Достоевского "Бесы". Однако история, по словам авторов, о другом – о совести, сознании и подсознании России (и не только) в контексте последних событий.

Актриса Чулпан Хаматова, которая играет в постановке главную роль, ранее уже участвовала в спектаклях Алвиса Херманиса в Московском Театре Наций – "Рассказы Шукшина" (2008) и "Горбачев" (2020). Спектакль "Post Scriptum" будет сыгран на русском языке с латышскими субтитрами. Представления состоятся 16, 17, 18 и 19 июня. Билеты по цене от 15 евро можно приобрести здесь. На саму премьеру спектакля уже все билеты проданы.

Как уже сообщалось, Чулпан Хаматова вместе с детьми в апреле 2022 года переехала в Латвию, где у нее есть дом в поселке Аматциемс. По словам актрисы, во время начала войны она была в отпуске, а затем некие люди сказали ей, что возвращаться в Россию нежелательно. После ее переезда режиссер и руководитель Рижского Нового театра Алвис Херманис пригласил Хаматову присоединиться к актерской труппе.