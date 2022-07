Циркачи снова в Риге: в центре и Агенскалнсе пройдет цирковой фестиваль Re Rīga!

В этом году фестиваль современного цирка и уличного искусства Re Rīga! предложит мероприятия сразу в двух городских районах – в квартале улицы Спорта в центре Риги, а также в – Агенскалнсе, во временных помещениях Рижского цирка на улице Зеллю и в окрестностях Агенскалнского рынка. Фестиваль пройдет с 17 до 21 августа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В этом году Re Rīga! проходит в 10-й раз и в честь своего юбилея предлагает обширную программу представлений артистов Балтии и других стран. Выбор мероприятий отличается большим разнообразием – и по жанру, и по темам и по форматам. Лейтмотивом Re Rīga! стала радость встречи. "Hello, and follow me!" (Привет, следуйте за мной!), – приглашает программа, делая отсылку к главным гостям фестиваля – бельгийскому цирковому объединению Be Flat, которые приедут в Ригу сразу с двумя представлениями – "Follow Me" и "Double You".

"Follow Me" – это представление-путешествие по городской среде, которое создается специально для каждого места, где оно показывается. Зрители следуют за артистами, которые в нетрадиционной форме – с элементами паркура – перемещаются по городской среде: прыгают по крышам, висят под мостами и перелезают с балкона на балкон.

Мартиньш Киберс, творческий директор Рижского цирка и основатель фестиваля Re Rīga!, очень доволен возможностью привезти в Ригу объединение Be Flat: "Представление "Follow Me" мы планировали включить в программу фестиваля еще в 2020 году, однако из-за пандемии замыслы тогда не реализовались. Я видел это представление в разных городах Европы, каждый раз оно другое, но зрители всегда в восторге от остроумных, неожиданных решений. Я бы даже сказал, что это представление во время которого можно испытать катарсис".

Мартиньш отмечает, что и второе представление циркового объединения Be Flat – увлекательное и особенное: "Не зря этих артистов называют хамелеонами – каждая их постановка совершенно неповторима.

"Double You" – это шоу, в котором обыгрывается так называемый синдром FOMO, или же страх что-то пропустить. Каждая группа зрителей видит только часть сцены. Это представление о дружбе и разнообразии – шесть ярких героев встречаются в этом ритмично-сумасшедшем представлении и создают на сцене чудо".

Кроме того, в программе фестиваля можно найти жизнерадостное представление объединения Tripotes la Compagnie (Бельгия) для всех возрастов – "Encore une fois", а также выступление необычайно пластичной и харизматичной конторсионистки, "резинового человека" Марины Черри (США) с ее показом "Only Bones v1.6".

Также у зрителей будет возможность увидеть выступления артистов из стран Балтии – интеллектуально интригующее представление "Up to this Point" объединения артистов из Латвии и Литвы Taigi cirkas, участником которого является, в том числе, Алексей Смолов, цирковой артист и преподаватель Рижской цирковой школы. В свою очередь, Kanta Company – еще одно объединение из Литвы, которое на данный момент находится в арт-резиденции Рижского цирка, покажет свою будущую постановку "107 Ways to deal with Pressure".

Мартиньш Киберс подчеркивает, что выбранные места для проведения фестиваля точно отражают черты, характерные для культурной жизни Риги, и позволяют пережить радость встречи с ними – Агенскалнский рынок – историческое место, с которым недавно произошли значительные перемены, в свою очередь квартал улицы Спорта именно сейчас переживает динамичное преображение.

Во время фестиваля также состоятся творческие мастерские Рижской цирковой школы для детей, кроме того, в сотрудничестве с Агенскалнским рынком на фестивальной неделе артисты Be Flat проведут мастер-классы сценического искусства для профессионалов из Балтии.

Билеты на представления можно купить здесь.