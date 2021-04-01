Coldplay и все-все-все. Знаменитый фестиваль Glastonbury пройдет в онлайн-формате

Организаторы одного из крупнейших европейских музыкальных фестивалей анонсировали проведение Glastonbury в формате глобальной концертной трансляции.

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Анонс мероприятия был опубликован в официальном профиле фестиваля в Instagram. Уже известно, что выступить согласились такие звезды как Coldplay, Деймон Албарн, Haim, а также Майкл Киванука, Джорджа Смит, Кано, Idles, Wolf Alice, Хани Дижон и особые пока не названные гости.

Планируется, что трансляция продлится 5-6 часов, а режиссером мероприятия станет известный автор документальных фильмов о музыкантах Пол Дагдейл. Артисты будут выступать на нескольких сценах, установленных на территории фермы Worthy Farm в Англии, где с 1970 года ежегодно проходил фестиваль. В прошлом году мероприятие отменили из-за вспышки коронавируса, а в этом году организаторы решили провести его в ином формате.

Стоимость билета для просмотра трансляции, которая состоится 22 мая - 23 евро. Купить их можно тут.