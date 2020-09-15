28 и 29 сентября спектакль "Пиковая дама" по мотивам повести Пушкина творческого проекта Teatro Fabrica будет показан в Малом зале театра Dailes.

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Несколько премьерных показов постановки состоялись этим летом в Юрмале в помещениях дачной резиденции проекта. Все спектакли прошли с аншлагом, поэтому организаторы и режиссер приняли решение "выпустить" постановку на одну из площадок крупнейшего латвийского театра, сохранив камерность и идею вовлечения зрителя в происходящее на сцене.

"Сейчас, работая над режиссерским переосмыслением спектакля, главное для нас - это не потерять то ощущение домашнего театрального действа, которое мы долго искали, - рассказывает режиссер и исполнительница роли Графини в спектакле "Пиковая дама" Мария де Валюкофф. - Мы уменьшаем глубину сцены Малого зала, чтобы создать необходимый уют и компактность, ставим новые декорации, свет, перерабатываем общую концепцию с учётом нового сценического пространства. Думаю, что новая версия спектакля будет интересна и тем, кто уже успел посмотреть ее в дачном формате и всем театралам неравнодушным к новым формам".

Актерский коллектив проекта останется неизменным. Он представлен театральными деятелями из Латвии и России. Центром и главным куратором является Мария де Валюкофф - актриса, режиссер театра и кино, кандидат искусствоведческих наук. Большинство членов команды объединены совместными постановками. Например, с латвийским актером Рихардом Леперсом Мария работала на съемках своей картины "На одном дыхании", где он сыграл главную роль, а в спектакле "Пиковая дама" воплотит роль Томского. Роль Германна исполнит молодой актер Марат Эфендиев, известный зрителям по работам в Рижском русском театре им. М. Чехова, а Лизавету Ивановну сыграет студентка Латвийской музыкальной академии Яна Луте. Образ графини создаст сама Мария де Валюкофф.

Сценографию постановки осуществляет Евгений Райцес - главный дизайнер Первого канала, обладатель премии "ТЭФИ". Важное место в постановке отведено музыке и современной хореографии, которые воплощают российский композитор, аранжировщик и пианист Владимир Белунцов и латвийский хореограф Лаура Городко.

Билеты на мероприятия можно приобрести в сети Bilesuparadize.lv.