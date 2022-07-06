Дамба AB снова станет эпицентром видеоарта - начинается фестиваль Ūdensgabali

Продолжая более чем двадцатилетнюю традицию, арт-центр NOASS этим летом также проведет показы видеоарта Ūdensgabali, превратив дамбу AB в эпицентр движущихся изображений. С 6 июля по 31 августа каждую среду будет возможность погрузиться в мир видеообразов и оценить последние тенденции в мире видеоарта.

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В сотрудничестве с зарубежными партнерами в Риге стартует цикл из девяти мероприятий, которые еженедельно будут открываться показами видеоарта, дополненные короткими вводными лекциями. Программа состоит из подборок от таких известных организаций, как Japan Media Arts Festival, ARS Electronica, старейшего в мире фестиваля короткометражных фильмов Oberhausen International Short Film Festival и других.

Дальние континенты также представлены в программе – в нее включены подборки произведений из Аргентины, Кореи и Эфиопии. Вот что говорит директор Латвийского архива видеоарта Сандра Кемпеле: "В этом году на борту NOASS можно будет познакомиться с видеоартом с разных континентов, находя как сходства, так и различия в визуальном языке и эстетике, а также расширяя свои представления о том, что является главными тенденциями в видеоарте в данный момент".

Видеоработы будут демонстрироваться на языке оригинала с английскими субтитрами, вход на показы будет бесплатным.

Первый показ откроется в среду, 6 июля в 19.00 видеоартом от японского фестиваля медиаискусств Japan Media Arts Festival под общим названием "Вдохновляющие и уверенные: японские анимационные художники". Подробнее о дальнейшей программе фестивале здесь.