Даугавпилсский театр начинает новый сезон на латышском, русском и латгальском языках

Коллектив Даугавпилсского театра в этом году открывает новый сезон участием в международных фестивалях, а также новыми постановками на латышском, русском и латгальском языках.

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3 августа спектакль "Человек из Подольска" можно было посмотреть на Фестивале пространств Висагинаса, а 9 сентября на фестиваль "Trans/misijos Balticum" в городе Тракай отправится спектакль театра "В начале было... ".

Плеяду премьер этого сезона откроет постановка режиссера Георгия Суркова "Латышские истории ужасов", основу сюжета которой составляют шесть рассказов латвийских авторов: "Тихие гости" и "Жизненная история вецарского Индрикиса" (А. Грин), "Хелена" (М. Бендрупе), "Зеркало" (В. Реймер), "Видение" (В.Кайяк) и "Рассказ о синем гробе Энгурского кладбища" (Р. Кокин). Спектакль будет на латышском языке, премьера состоится 1 октября.

Также в октябре ожидается премьера пьесы Гунарa Приеде "Голубая" на русском языке в постановке режиссера Ивара Лусиса. В ноябре юных театралов порадует спектакль "Спридитис" на латгальском языке, режиссер - Марис Корсиетс.

В начале 2023 года в сотрудничестве с британским актером, режиссером, преподавателем актерского мастерства и сценической речи Полом Гудвином будет реализован международный проект – постановка пьесы Уильяма Шекспира "Макбет" на языке оригинала.

В спектакле наряду с актерами Даугавпилсского театра будут задействованы воспитанники 2-го курса программы "Театральное искусство" Даугавпилсской музыкальной средней школы имени Станислава Брока и приглашенные актеры.

Билеты на сентябрьские спектакли уже можно приобрести в кассах Biļešu paradīze по всей Латвии.