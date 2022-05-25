Даугавпилсский театр обещает новый музыкальный "Рай" совместно с Маэстро

В Даугавпилсском театре вместе с Раймондом Паулсом создается музыкальный спектакль "Рай" по мотивам мюзикла "Дамский рай". Знакомые мелодии прозвучат в новых аранжировках, и рассказ о судьбе провинциальной девушки в Париже обретет новый смысл. Премьера состоится в рамках Праздника Даугавпилса 4 июня, есть вероятность, что за роялем будет сам маэстро.

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В 2012 году премьерой мюзикла Раймонда Паулса "Дамский рай" по мотивам романа Эмиля Золя "Дамское счастье" открылась новая страница в новейшей истории Даугавпилсского театра. Это был первый масштабный музыкально-драматический проект с момента восстановления театра и начало будущего развития коллектива. Благодаря "Дамскому раю" была создана танцевальная труппа под руководством Ирины Богерук, начато сотрудничество с солисткой Латвийской Национальной оперы Илоной Багеле. В дальнейшем создавались новые музыкальные проекты, и музыкально-драматические спектакли стали не только визитной карточкой театра, но и завоевали любовь зрителей в Латвии и за ее пределами.

Режиссер спектакля "Рай" Олег Шапошников рассказывает: "Мюзикл "Дамский рай" стал моей первой творческой работой с труппой Даугавпилсского театра и первым моим режиссерским опытом в этом театре. В этом году исполнилось 10 лет тому премьерному спектаклю. Создавая новую музыкальную постановку "Рай", мы хотим отметить успешно прошедшее десятилетие и чествовать Раймонда Паулса, оценить его огромный вклад как в музыкальную культуру, так и в развитие Даугавпилсского театра, ведь именно по его инициативе в 2012 году был поставлен мюзикл "Дамский рай". Нынешним спектаклем мы также хотим почтить память ушедших в вечность актеров Владимира Дупака и Юрия Лосева – они сыграли значимые роли не только в "Дамском рае", но и в целом в жизни Даугавпилсского театра".

В основе спектакля "Рай" лежит роман Эмиля Золя "Дамское счастье" - рассказ о судьбе провинциальной девушки, отправившейся искать счастье в Париж, столицу моды и любви. Но оказывается, что за красивыми витринами и внешней романтикой города скрывается мир жестокой конкуренции, лжи и лицемерия. Создатели "Рая" подчеркивают – этот спектакль будет отличаться от спектакля 2012 года: "Это будет совсем другая постановка – с другими участниками и иными акцентами, погружающая зрителя в таинственный и безжалостный мир моды".

В спектакле прозвучат песни на латышском и русском языках. Авторы песенных текстов - Янис Петерс, Елена Сигова, Владимир Дупак, Кристине Вейнштейна. Музыкальное сопровождение спектакля создают произведения Раймонда Паулса из мюзикла "Дамский рай", автор музыкальных аранжировок - Марцис Аузиньш. Сценограф и художница по костюмам – Инга Бермака, хореограф – Ирина Богерук, художник по свету – Сергей Васильев, авторы либретто - Олег Шапошников, Александр Комаров, Кристине Вейнштейна. В спектакле вместе с труппой Даугавпилсского театра участвуют Илона Багеле и Рихард Леперс.

Премьера – 4 июня в 18:00 в Даугавпилсском театре. Билеты в продаже с 24 мая в кассах Biļešu paradīze.