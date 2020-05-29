22-го мая Даугавпилсский театр возобновил показы премьерой спектакля "Без свидетелей".

Над спектаклем, поставленным по мотивам пьесы российского драматурга Александры Стрижевской "Никто не слышал", работали уже давно. Когда был введен режим чрезвычайной ситуации, спектакль был почти готов, и с введением смягчения режима у театра появилась возможность показать постановку зрителям. Правда, с учетом санитарного протокола каждый показ могут посетить не более 20 зрителей.

Занятые в спектакле актеры признают, что очень рады возможности снова встретиться со зрителем. "Без эмоций, которые мы даем и получаем в ответ, без зрительской энергии актерам очень сложно существовать, – говорит Елена Нетесина. – Без зрителей наша работа была бы бессмысленной. Обмен этой энергией – то, что делает театр живым".

Тема постановки - неспособность и нежелание людей слушать друг друга, что может привести к трагическим последствиям. Именно это привлекло режиссера спектакля Олега Шапошникова. По его словам, актеры не разыгрывают сюжет, изображая персонажей, а стараются от своего имени донести до зрителей свою правду. Зритель неосознанно становится не просто пассивным наблюдателем, но своеобразным судьей - а разговор идет не только о взаимоотношениях между людьми, но и об убийстве…

Спектакль уже нашёл отклик и у зрителей. "Спектакль "Без свидетелей" – это очередное выражение смелости Даугавпилсского театра говорить о неприятных, но важных вещах. Темы, о которых наше до сих пор несозревшее для этого общество предпочитает не говорить. Темы, за которые стыдят, от которых отшучиваются. Но об этом нужно говорить! Этот спектакль прямой, открытый, оголенный разговор о физическом насилии, о вранье самому себе, о бегстве от реальности. О примирении с физическим, сексуальным и эмоциональным насилием, спрятанным от чужих взоров за красивыми занавесками", - пишут посмотревшие постановку зрители в социальных сетях.

Пьеса "Никто не слышал" написана в 2019-ом году, и впервые была представлена на суд зрителям на международном фестивале драматургии "Любимовка", где была высоко оценена. Уже сейчас пьеса привлекла внимание многих режиссеров, критиков и драматургов из разных стран. Постановка этого спектакля в Даугавпилсском театре стала первой в странах Балтии.

В спектакле заняты: Елена Нетесина, Наталья Котон, Михаил Абрамов, а также приглашенный актер Максим Терлецкий.

Спектакль проходит на русском языке и предусмотрен для зрителей от 16 лет.

Ближайшие показы - 5-6-го июня. Билеты доступны в кассе Даугавпилсского театра и кассах сети Biļešu paradīze.