Дед Мороз, гномы и концерты: афиша рождественских мероприятий в Риге

В Ригу пришло Рождество. На этой неделе в городе состоится множество праздничных мероприятий — встреча с Дедом Морозом и гномами, концерты, игры, соревнования по волочению колоды и многое другое.

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Ритуал сжигания колоды и фольклорные концерты

В среду, 21 декабря, с 18.00 до 21.00 в Старой Риге состоится традиционное соревнование по волочению колоды. Праздник начнется на Ратушной площади. В соревновании примут участие фольклорные ансамбли из Риги и других районов, учащиеся дошкольных учебных заведений и начальных школ, а также все желающие.

После на Ратушной площади состоится ритуал сжигания колоды. На сцене будут выступать фольклорные группы Skandinieki, Zeidi и Dandari, а также Рижский клуб фольклорных танцев. На площади посетители смогут купить теплый чай и другие угощения в честь зимнего солнцестояния.

В 17.00 в Рижском центре культуры и отдыха Imanta участников мероприятия Bluķi vilku vakarā будет развлекать группа Silavoti — будут игры, песни и сжигание колоды.

Рождественская неделя в центре Риги

В четверг, 22 декабря, на финальном мероприятии этого года в Верманском саду в 18.00 посетителей ждут песни, игры и танцы, встреча с гномами и Дедом Морозом. На мероприятии выступят детские вокальные ансамбли Momo и Poppy, фольклорный ансамбль Teikas muzikanti, ансамбль Rīgas pantomīma, VEF teātris, хоры Senrīga и Jasmīnas koris.

22 и 23 декабря в Рижской англиканской церкви состоится рождественский концерт молодежного хора Balsis. В самое темное время года в программе “Тиха нiч | Klusa nakts” прозвучит музыка, которая подарит надежду тем, кому ее, возможно, не хватает.

В пятницу, 23 декабря, в 15.00 и в 16.00 популярные рождественские мелодии прозвучат в парке Эспланада в исполнении ансамбля Ziemassvētku tubas.

В воскресенье, 25 декабря, в 14.00 и в 17.00 в Большой гильдии состоится концерт Ziemassvētku noskaņa. В нем прозвучит музыка композитора Яниса Страздса в исполнении Мариса Купчса, Айвара Мейерса, Мариса Зилманиса, Мартиньша Залите, Гундара Линтиньша, Иевы Парши и камерного хора Ave Sol. В 14.00 и в 16.00 на балконе Ратуши ожидаются музыкальные рождественские сюрпризы.

С 25 декабря 13.00 и до 26 декабря 22.00 на территории у Рижской лютеранской церкви состоится акция 12 svētās naktis (12 святых ночей). Там будет рынок, мастер-классы и развлечения для семей с детьми: пряничная мастерская, фотоуголок, костры, комната тишины, благотворительный шатер, украинский борщ и многое другое.

25 декабря выступит певец Нормунд Рутулис и детский ансамбль Kolibri, группа My Radiant You и музыкант Chris Noah, а 26 декабря — гитарист Каспар Земитис, солисты, хор Рижского лютеранского прихода, певица Linda Leen, группа Jorspeis и детский ансамбль Kolibri.

Территория возле Рижской лютеранской церкви на время проведения мероприятий будет закрыта для транспорта.

Мероприятия в других районах города

22 и 27 декабря во Дворце культуры VEF состоится концерт Ziemassvētki Brodvejā un Rīgā с участием оркестра Rīga и таких солистов, как Рута Дудума-Кирсе, Юрис Йопе, Катрина Паула Фелсберга, Густав Мелбардис и Валт Бутанс.

В воскресенье, 25 декабря, в 14.00 в Рижском центре культуры и отдыха Imanta состоится концерт музыки эпохи барокко и романтизма. Кроме того, на концерте прозвучат произведения латышских композиторов.

В понедельник, 26 декабря, в 15.00 и в 16.00 в парке Эбельмуйжа выступит диксиленд-группа "Sunny Groove Dixie" вместе с солисткой Мартой Монтой Зудиней, а в камерном зале Дворца культуры VEF состоится рождественский концерт Ziemas elēģija.

Рождественское оформление города

В Риге в честь праздников жители и гости столицы могут увидеть почти 700 световых декораций и дизайнерских объектов компании SIA First Service на тропе Рождественского света на участке от Оперной площади до Бастейкалнса и парка Кронвальда. Световые объекты зажигаются в парке каждый день и будут гореть до 16 января.

На Домской и Ратушной площадях сияют самые яркие столичные ели. Еще 18 елок установлены возле домов культуры, в парках и скверах, а подаренные муниципалитетом деревья украсили другие районы города.

В этом году визуальный стиль и дизайн создала латвийская художница и иллюстратор Анна Вайваре, ведь тема праздника в этом году "Рождество как в детстве". Праздничные мотивы и образы, созданные художницей, украшают стенды и плакатные столбы, которые можно увидеть по всему городу.

Подробнее узнать больше о мероприятиях организованных Рижским самоуправлением, можно на сайте svetki.riga.lv, а также в Facebook.