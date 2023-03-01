18 марта под эгидой нового дела знаменитого детектива в Риге состоится городской костюмированный праздник "День рождения Шерлока Холмса". Мероприятие было перенесено с 4 марта из-за погодных условий.

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В этом году событие пройдет в новом прочтении - "Возвращение Шерлока Холмса. Новая миссия". Великий сыщик в этом году обещает бороться с фейками и помочь стать детективом любому желающему. Работу Шерлока Холмса в его борьбе с дезинформацией в этом году поддерживает посольство Великобритании в Латвии.

А теперь о программе. Праздник по традиции стартует у здания Национального Художественного музея. С 12 до 13 часов здесь пройдет регистрация участников конкурса на лучший костюм. Конкурс пройдёт в нескольких номинациях, и выбирать лучших из лучших будет не только жюри праздника, но и читатели Delfi (следите за публикациями). Фотографии конкурсантов будут опубликованы на портале 18 марта, голосование продлится до 20 марта.

Foto: Publicitātes foto

В 13.00-13:15 начнется костюмированное шествие, которое пройдет через центр города до праздничной сцены на площади Ливов в Старой Риге. Здесь праздник продолжится театральными и музыкальными перформансами, награждением лучших костюмированных образов и другими развлечениями в духе старой доброй Англии. В музыкальной программе примет участие дуэт Pipes and Drums - уникальный проект, с участием Вилиуса Матутиса и Эйнара Латышева, исполняющий музыку разных народов на шотландской волынке, барабанах и других ударных и духовых инструментах. В роли бродячих музыкантов выступит известная латвийская инструментальная funk/fusion группа FunCOOLio. Также гостей мероприятия ждут традиционные угощения от Бэрримора "Овсянка, сэр!" и ретро-фотоуголок.

Компания IgraRiga.lv проведет интерактивный квиз "Правда или фейк", а также у гостей праздника будет возможность принять участие в тематических играх: квесте "Детективная история" (для детей от 8-12 лет), антиэкскурсии "Месть Мориарти" (для взрослых и подростков) и квесте-расследовании "По следам преступлений" (предварительная запись по телефону 23277211 или infoigrariga@gmail.com).

Foto: Kadrs no filmas

Желающие прогуляться по местам съемок знаменитого фильма Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" могут записываться на экскурсию с гидом. Начало в 10.30 и в 15:00, место сбора: Домская площадь, 8 (предварительная запись: snezanna1@gmail.com или по тел.26468131).

Тематические события, посвященные деятельности Шерлока Холмса продолжатся и после 18 марта.

6 апреля в Splendid place пройдёт кинопоказ немого фильма Бастера Китона "Шерлок-младший" (Sherlock Jr., 1924) и кинолекторий Антона Долина "Шерлок Холмс сегодня: кто он?". Шерлок Холмс – самый популярный герой мирового кинематографа. Он обогнал даже Дракулу. В чем причина успеха лондонского сыщика? Что определило уникальную живучесть Шерлока Холмса, почему каждое поколение вновь подпадает под его очарование? Антон Долин попробует предложить свои версии ответов на эти вопросы. Билеты в сети Bilešu Serviss.

Foto: Kadrs no filmas

В марте в Риге, Резекне и Даугавпилсе состоится серия лекториев с кинокритиком Олегом Пекой "Шерлок Холмс, и его место и значение в истории английского детектива". Мы обсудим вопросы: Что такое жанр детектива, его отличительные особенности? Детектив до Шерлока Холмса. Что нового привнес Конан-Дойл в детективный жанр? Дедуктивный метод Шерлока и борьба с дезинформацией и другие.

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