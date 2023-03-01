4 марта под эгидой нового дела знаменитого детектива в Риге состоится городской костюмированный праздник "День рождения Шерлока Холмса".
В этом году событие пройдет в новом прочтении - "Возвращение Шерлока Холмса. Новая миссия". Великий сыщик в этом году обещает бороться с фейками и помочь стать детективом любому желающему. Работу Шерлока Холмса в его борьбе с дезинформацией в этом году поддерживает посольство Великобритании в Латвии.
А теперь о программе. Праздник по традиции стартует у здания Национального Художественного музея. С 12 до 13 часов здесь пройдет регистрация участников конкурса на лучший костюм. Конкурс пройдёт в нескольких номинациях, и выбирать лучших из лучших будет не только жюри праздника, но и читатели Delfi (следите за публикациями). Фотографии конкурсантов будут опубликованы на портале 4 марта, голосование продлится до 6 марта.
Компания IgraRiga.lv проведет интерактивный квиз "Правда или фейк", а также у гостей праздника будет возможность принять участие в тематических играх: квесте "Детективная история" (для детей от 8-12 лет), антиэкскурсии "Месть Мориарти" (для взрослых и подростков) и квесте-расследовании "По следам преступлений" (предварительная запись по телефону 23277211 или infoigrariga@gmail.com).
Тематические события, посвященные деятельности Шерлока Холмса продолжатся и после 4 марта.
6 апреля в Splendid place пройдёт кинопоказ немого фильма Бастера Китона "Шерлок-младший" (Sherlock Jr., 1924) и кинолекторий Антона Долина "Шерлок Холмс сегодня: кто он?". Шерлок Холмс – самый популярный герой мирового кинематографа. Он обогнал даже Дракулу. В чем причина успеха лондонского сыщика? Что определило уникальную живучесть Шерлока Холмса, почему каждое поколение вновь подпадает под его очарование? Антон Долин попробует предложить свои версии ответов на эти вопросы. Билеты в сети Bilešu Serviss.
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