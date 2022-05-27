Деньги за отмененный концерт Киркорова в Риге пока не возвращают
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Организаторы концертов Филиппа Киркорова в Таллине и Риге сообщили об отмене его выступлений. Причиной стал запрет на въезд артиста в Эстонию. Покупателям билетов на таллинское выступление начат возврат средств, с рижским концертом ситуация пока в режиме ожидания.

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"В связи с тем, что Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию, его концерт, запланированный в Таллине, отменяется", - сообщают организаторы. "Несмотря на серьезные финансовые потери, мы выполняем свои обязательства перед зрителями и 27 мая открываем возврат денег за билеты", - говорится в заявлении эстонского агентства Artmusic.

Сообщается, что за электронные билеты, купленные на сайте www.bilesuserviss.lv, возврат денег на счет покупателя будет произведен автоматически. Тем, кто приобрел билеты в местах продаж, необходимо заполнить бланк. Заявления на возврат принимаются до 27 июня 2022 года.

Однако все это относится только к таллинскому выступлению. Как DELFI сообщили представители компании Bravo Events (организаторы рижского концерта), "на данный момент решается вопрос о выполнении обязательств со стороной артиста, и в ближайшее время будет размещена более подробная информация о дальнейших действиях в отношении купленных билетов. Актуальная информация будет опубликована на сайте Biļešu Serviss. Организатор концерта приносит извинения за причиненные неудобства!"

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