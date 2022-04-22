Детей и взрослых приглашают на интерактивный спектакль "Золушка в цирке"

Семейный Клуб "Zilā Pūce/Синий Филин" и русскоязычный театр "Три апельсина" приглашают детей 4-11 лет и взрослых на интерактивный спектакль "Золушка в цирке".

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Итальянский цирк сеньора Джаккомо путешествует по миру. Пока артисты показывают зрителям представления, собирая овации, дочка сеньора Джаккомо — скромная Джельсомина – мечтает стать хорошей клоунессой и завоевать сердце Пьеро. Вместо дворца — цирковой манеж, вместо хрустальных туфелек — волшебные клоунские башмаки. А вдобавок — цирковые трюки, настоящая магия и итальянские мелодии.

"Золушка в цирке" – интерактивный видеоспектакль: актеры вовлекают детей в происходящее на сцене и превращают их в участников театрального действа. Часть действия происходит на видеоэкране, а часть — в зале. "Золушка в цирке" – синтетический спектакль, сотканный из элементов кино, кукольного и теневого театра. Детский театр "Три апельсина" не может преодолеть границы между странами, но есть возможность показать спектакль с помощью элементов видеотеатра.

Спектакли состоятся 23 и 24 апреля в отеле Grand Poet. Продолжительность: 65 минут. В зале всего 45 мест.

Расписание спектаклей:

Для детей 4-7 лет - 23 апреля в 12.00 и в 15.00. 24 апреля - в 12.00.

Для детей 7-10 лет: 23 апреля в 18.00, 24 апреля в 18.00.

Стоимость детского билета на bilesuserviss.lv – 24 евро (в цену включена порция натурального мороженого), стоимость взрослого билета – 15 евро. При покупке семейного билета в Клубе "Zilā Pūce" – 35 евро (ребенок + взрослый) или 55 евро (двое детей + взрослый).

Театр "Три апельсина" был создан в Екатеринбурге 10 лет назад актрисой и режиссером Татьяной Панаиоти. За это время появились 20 уникальных детских спектаклей, которые увидели зрители не только в Екатеринбурге, но и в Германии, Бразилии и Испании.

Образовательный Клубе "Zilā Pūce" создан в феврале 2017 года. Клуб регулярно проводит в Риге развивающие и научно-познавательные программы для детей и взрослых.