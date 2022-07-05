Режиссер Алвис Херманис подтвердил, что в Новом рижском театре (НРТ) будет работать выдающийся российский режиссер Дмитрий Крымов, пишет "Новая газета. Балтия". Крымов поставит спектакль с Чулпан Хаматовой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Херманиса, Дмитрий Крымов уже начал готовить спектакль в НРТ. Детали он обещал обнародовать в новом сезоне. Однако 4 июля в интервью "Радио Долин" сам Дмитрий Крымов уже рассказал, что в спектакле будет участвовать Чулпан Хаматова, несколько месяцев назад влившаяся в труппу знаменитого театра. По словам Крымова, он побывал на новом моноспектакле Херманиса Post Scriptum с Хаматовой и был впечатлен как режиссурой и сценографией, так и работой актрисы.

Весной 2022 года Дитрий Крымов выпустил "Вишневый сад" в театре Wilma в Филадельфии, а незадолго до американской премьеры заявил, что не намерен возвращаться в Россию, где в разных театрах по-прежнему идут несколько его спектаклей. Он также сообщил, что обосновался в Нью-Йорке. Сейчас Крымов находится в Риге, куда прилетел из США для работы над новой постановкой в НРТ.

11 августа Чулпан Хаматова появится на сцене театра "Дайлес" в новой постановке "Орфей" по мотивам поэзии Иосифа Бродского, Марины Цветаевой и Юрия Левитанского в сопровождении Александра Болдачева (арфа).