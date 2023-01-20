В Даугавпилсском театре идет работа уже над вторым спектаклем на латгальском языке в этом сезоне, на сей раз – над почти криминальной комедией "Двое на кухне, не считая трупа" (Divejis vyrtuvē, naskaitūt nabašnīku). Режиссер – Олег Шапошников, премьера – 25 февраля.

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В мире так устроено, что женщины любят ушами, а мужчины – желудком. И в меню настоящего латгальца одно из самых любимых блюд – это голубцы. Почему? Потому что именно голубцы создают атмосферу семьи, уюта, тепла и любви. Если в твоей семье нет такой атмосферы, ты начинаешь искать ее в другом месте. Любящая мать и дочь – вот роли, которые должны сыграть обе героини. В квартире все блестит и сияет, хотя ремонт и мебель не первой свежести. На кухне пахнет теплыми голубцами, но в отношениях между женщинами чувствуется странный холод и недоверие.

Это трагикомическая постановка о двух женщинах, которым судьба вручила несчастливые карты и которым назло судьбе придется преодолевать все трудности, даже если они немного с криминальным уклоном. Когда на карте стоит твое будущее, ты готов сделать все, и надеешься, что в один прекрасный день не придется сожалеть ни о хорошем, ни о плохом. Но за все надо платить свою цену, ее не всегда легко осознать умом. Как в таком мире сохранить уважение к себе и не превратиться в товар?

В основе спектакля лежит пьеса "Дочки-матери" украинского драматурга Александра Марданя, которую на латгальский язык перевела Кристине Венштейне. В Латвии это произведение ставили в 2012 году в Валмиерском драматическом театре, режиссером была Инесе Мичуле. Свою первую пьесу одессит Александр Мардань написал 20 лет назад; в данный момент его пьесы сыграны более 150 раз в 14 странах.

В ролях: Кристине Венштейне и Агнесе Лайцане

Премьера – 25 февраля, следующий показ – 26 февраля. Билеты - в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 65426520) и в кассах сети Biļešu paradīze.