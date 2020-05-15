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Foto: Publicitātes foto

С 15 мая 2020 года несколько дней в неделю для посетителей будут открыты двери Дома Черноголовых.

Все организовано таким образом, чтобы в соответствии с чрезвычайным положением в стране каждый мог беспрепятственно обойти тайные подвалы дома, дорогие исторические кабинеты, узнать историю рижской Синей гвардии и увидеть, как когда-то выглядели дворянские комнаты.

Первых посетителей Дом Черноголовых ждет 15 мая с 12.00 до 17.00. В дальнейшем Дом Черноголовых будет ждать гостей четыре раза в неделю: по четвергам и пятницам с 12.00 до 17.00 и по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00.

Групповые экскурсии до конца чрезвычайной ситуации проводится не будут.

Цена билета – 4 евро, детям дошкольного возраста вход бесплатный.

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DELFI Showtime

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