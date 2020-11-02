"Дорогие товарищи", "Доктор Лиза" и не только: программа кинофестиваля "Московская премьера в Риге"

C 13 по 20 ноября в Доме Москвы пройдет XV юбилейный фестиваль "Московская премьера в Риге".

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Кинофестиваль откроется премьерой фильма "На Луне" Егора Кончаловского. Изначально продюсером и автором идеи фильма был Станислав Говорухин. Уже когда его не стало, сценарий про двадцатилетнего мажора, которого отец отправляет на перевоспитание на остров под названием "Луна", попал в руки режиссеру Егору Кончаловскому. Эту историю о блудном сыне и конфликте отцов и детей он с интересом переделывал под реалии XXI века.

14 ноября будет представлен и фильм открытия Московского Международного кинофестиваля "Доктор Лиза" с Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским в главных ролях. Фильм основан на реальных событиях.

Foto: Kadrs no filmas

В режиме онлайн состоится встреча с известным режиссером Юрием Быковым и показ его фильма "Сторож".

16 ноября зрители увидят историческую драму "Союз спасения" Андрея Кравчука, а в честь юбилея актера Гирта Яковлева состоится показ фильма "Смерть под парусом", входящего в золотую киноколлекцию.

Foto: Kadrs no filmas

18 ноября - "Хэппи-энд" – семейное кино, теплое, актуальное, но не нравоучительное. Это комедийная мелодрама с красивыми пейзажами, смешными словесными перепалками, танцами и неизбежным хэппи-эндом. Также 18 ноября будет показан фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", получивший Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и Гран—при на Международном кинофестивале в Сантьяго.

Foto: Kadrs no filmas

20 ноября состоится премьера сентиментальной трагикомедии "Гудбай, Америка" c Дмитрием Нагиевым о русских эмигрантах, с разным успехом пытающихся устроить свою жизнь в США. Все они хотят стать американцами, но возможно ли забыть о своих корнях?

Foto: Kadrs no filmas

27 ноября зрители могут увидеть спортивную драму "На острие" со Светланой Ходченковой. Яростная схватка за славу и медали опытной саблистки и юного дарования постепенно захватывает их настолько, что выходит за пределы спортивных площадок и становится разрушительной для всех.

Для семейного просмотра предлагается программа мультфильмов. Подробная программа - на сайте Дома Москвы.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss. Стоимость билетов - 3,50-8 евро.