"Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — это сила" - задуманный 80 лет назад роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" снова читается как новостные сводки. Спектакль по нему "Последний человек" (изначальное название произведения) в формате 3D поставил в Digital Art House режиссер из Эстонии Антон Киселюс. Главный злодей — актер-мираж Мартиньш Вилсонс.

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Киселюс перевел события романа в формат диалога-размышления главного героя. Современное звучание произведению Оруэлла задает синтез драматического театра, трехмерных видеопроекций, электронной музыки и элементов перформанса, с которым взаимодействуют актеры. Зрителя буквально погружают в атмосферу "1984" - вплоть до подташнивания во время взлета лифта на сотые этажи и стремительного свободного падения в самый ад.

На премьере зал Digital Art House собрал исключительно молодежную публику, которая о тоталитарных системах, диктатурах и культах личностей XX века знает лишь понаслышке, но теперь имеет все шансы прочувствовать на деле. "Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — это сила" - в России эти уравнения считываются дословно. Если в романе Оруэлла формулой свободы и здравого смысла личности становится "2 × 2 = 4", то сегодня за пустой лист могут сказать "садись, пять".

Foto: Publicitātes attēls

Символично, что главного негодяя в спектакле играет легенда латышского театра и кино, много снимавшийся в России Мартиньш Вилсонс — актер, появившийся на свет в бараке в поселке Транспортный Магаданской области, где его родители отбывали ссылку на золотых приисках, а повзрослевший сын служил в армии на строительстве БАМа. Все испытания советской властью семья прошла сполна.

Foto: DELFI

Герои молодых актеров Эдийса Залакса и Марики Шмуксте с выбеленными гримом лица приговорены быть живыми трупами, но, вопреки всем заданностям, между ними вспыхивает чувство. И красный шарик, который в руках злодея-Вилсонса считывается кровавым первомаем, в руках влюбленных навевает аллюзии на граффити художника Бэнкси — изображение девочки, отпускающей красный воздушный шар в форме сердца. Бэнкси использовал этот образ в 2014 году во время кампании в поддержку сирийских беженцев. Сейчас беженцы у нас другие.

Foto: DELFI

Прямых географических отсылок к современной локации событий оруэлловского романа практически нет. Но "Столовая N84. Вкусно и точка" не оставляет вариантов.

Режиссер Антон Киселюс родился и вырос в Таллине, в 2016 году окончил ГИТИС, где позже работал режиссером-педагогом, создал в Москве независимый проект "ТРУ Театр", спектакли которого участвовали и побеждали в международных театральных фестивалях. В Латвии Киселюс выпустил восемь спектаклей в резекненском театре "Йорик". В 2022 и по настоящее время руководил театром "Йорик" в качестве художественного руководителя. "Последний человек" стал не первым спектаклем на латышском языке, но первым проектом этого режиссера в столице Латвии.



Киселюс говорит о спектакле: "Возможно, кому-то покажется, что сегодня делать спектакль на эту тему и по такому материалу — неуместно или даже жестоко. Но я считаю, что именно сегодня очень важно говорить об особенностях нашего времени, нашей эпохи, о человеке и власти, о том, как власть ломает и контролирует людей, как борется с несогласными. Наш спектакль — о Человеке и о том, как сохранить в себе человека в такие непростые времена. И самое главное "Последний человек" — это спектакль о большой любви и большой страсти".

Композитор Александр Жеделев — дважды лауреат государственной премии Эстонии, пишет музыку для театра и кино. Хореограф Дмитрий Гайтюкевич — работал во многих театрах Латвии в том числе Новом Рижском театре. Видеохудожник Валентин Сильченко — из Таллина. Ассистент режиссера Карина Лемешко — из Украины, сценограф Елизавета Сидорова — из Резекне.