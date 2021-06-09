Джаз и классика Бродвея: "Летний фестиваль" в Berga Bazārs объявил программу

В этом году в Berga Bazārs уже седьмой раз пройдет Летний фестиваль c живой музыкой. Серия концертов откроется 30 июня выступлением саксофониста Тома Рудзинскиса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Новый состав своего квартета Том Рудзинскис назвал "Songbook Quartet". Вместе с ним выступят финский пианист Туомо Уситало, контрабасист Том Поишс и барабанщик Ивар Арутюнянс. На Летнем фестивале квартет исполнит композиции из "The Great American Songbook" — лучшие американские песни 20 века из бродвейских мюзиклов и голливудских фильмов.

Том Рудзинскис — один из ведущих джазовых саксофонистов стран Балтии. Сейчас музыкант живет в Берлине, где сочиняет музыку, работает учителем и выступает с исполнителями из разных стран. Туомо Уситало является лидером нескольких музыкальных коллективов, выступал на джазовой сцене Нью-Йорка, а также играл с такими легендарными джазовыми мастерами, как Боб Брукмайер, Билли Харт, Кертис Фуллер, Джимми Кобб и Джим Ротонди.

Том Поишс — один из ведущих и самых известных басистов в Латвии, который участвует в проектах различных музыкальных жанров, а также обучает новое поколение на джазовом отделении Вентспилсской музыкальной средней школы. Барабанщик Ивар Арутюнян учился в Копенгагене, Берлине и Париже. Он выступал во многих странах, играя с Шеймусом Блейком, Грегом Осби, Джерри Бергонци, Логаном Ричардсоном, Карстеном Далем и другими всемирно известными музыкантами.

7 июля на Летнем фестивале со своими музыкантами выступит певица Айя Витолиня, которая исполнит песни из различных концертных программ. 14 июля состоится концерт певицы Лауры Поленс, на котором прозвучат джазовые стандарты для квартета в специально подготовленных аранжировках, жемчужины бразильской музыки и оригинальные композиции.

21 июля на сцену выйдет один из самых ярких современных латвийских джазовых пианистов Кристап Ванадзиньш, который вместе со своим трио представит оригинальные композиции с новой пластинки "The Love Garden Has Overgrown".

28 июля в Berga Bazārs пройдет концерт "Кто не знает Дюка Элингтона?", на котором коллектив "Džeza snaiperi" первого курса Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола сыграет сочинения великого композитора в своих аранжировках. Вместе со студентами выступит историк джаза, саксофонист и кларнетист, основатель и заведующий кафедрой Индрикис Вайтнерс.

На концертах по средам в Berga Bazārs винный бар "Garage" и ресторан "Andalūzijas suns" будут предлагать гостям напитки и закуски. Выступления музыкантов начинаются в 19.00, вход на концерты бесплатный.

Резервация столиков: Винный бар "Garage" - 2662883, Ресторан "Andalūzijas suns" - 67288418.