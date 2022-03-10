Единственный концерт Sigur Rós в странах Балтии - этой осенью в Риге

15 октября на сцене Arēna Rīga с единственным концертом в странах Балтии выступит исландская группа Sigur Rós.

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После почти пятилетнего перерыва группа снова отправляется в мировое турне, которое в апреле начнется в Америке, а осенью продолжится в Европе.

Дискография группы началась в 1997 году с альбома "Von", но международный успех Sigur Rós обрели со вторым студийным альбомом "Ágætis byrjun" (1999). На данный момент выпущено 7 студийных альбомов и сейчас группа завершает работу над восьмым.

Критики обычно относят музыкальный стиль группы к разряду пост-рока, но с годами к этому списку присоединились эмбиент, дрим-рок и дрим-поп. Прежде всего Sigur Rós узнаваемы по фальцету Йонси и его стилю игры на гитаре (он использует смычок для виолончели), а также по богатым струнным и оркестровым партиям.

О музыкальном феномене маленькой исландской нации написано много (вспомним Бьорк, GusGus, FM Belfast, Of Monsters and Men, Эмилиана Торрини и ряд менее известных имен), но мировое признание Sigur Rós было определено в том числе и стечением обстоятельств. Два из них – выступления на разогреве и сотрудничество с Radiohead и использование музыки Sigur Rós в кино и телевидении: от Vanilla Sky до детективов SCI и документальных фильмов BBC. Что не умаляет таланта и творческих способностей самих участников группы. Именно поэтому Sigur Rós — не только самая коммерчески успешная исландская группа, но и один из наиболее значимых современных коллективов мира.

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