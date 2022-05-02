Эдит Пиаф, джаз и музыкальная комедия. Фестиваль Summertime объявил программу

С 18 по 21 августа в Юрмале вновь пройдет Международный музыкальный фестиваль мировой и классической музыки "Summertime — приглашает Инесса Галанте".

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"На протяжении четырех дней в концертном зале Дзинтари зрителей ждет многообразие: от зажигательных балканских ритмов до музыкального юмористического шоу и джаза. B рамках фестиваля выступят известный комедийный музыкальный дуэт Igudesman & Joo и мировое шоу-турне Piaf! The Show", — рассказывает патронесса фестиваля Инесса Галанте.

Igudesman & Joo откроют фестиваль 18 августа вместе со специально приглашенным гостем — виртуозным контрабасистом из Израиля Адамом Бен Эзра. Алексей Игудесман и Хьянг-Ки Джо имеют заслуженный статус абсолютных новаторов классической музыкальной комедии. "Каждое выступление — полноценная постановка. А Адам превращает концерты в незабываемые шоу, в которых контрабас становится универсальным инструментом и звучит как полноценный живой оркестр", — рассказывает директор фестиваля Диана Галанте.

19 августа выступит Shantel & The Bucovina Club Orkestar (Германия). Немецкий музыкант с украинскими корнями Штефан Хантель — трендсеттер в жанре балканской музыки. Каждое выступление — это сочетание балканских и цыганских мотивов, исполненных на современный лад.

20 августа состоится сразу два концерта. На сцене Малого зала — романтическая программа Viva Любовь! от Инессы Галанте и ее друзей, в числе которых пианист Андрей Осокин, лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте" и другие.

В Большом зале вновь выступит коллектив Club des Belugas, в этот раз с новой солисткой Анной Лука из Швеции. Репертуар музыкального коллектива — это сочетание джаза, фанка, соула, бразильских ритмов, европейского lounge, электро-свинга и смелых импровизаций.

Закроется фестиваль Гала-концертом 21 августа выступлением шоу-турне о жизни и музыке легендарной французской певицы Эдит Пиаф — Piaf! The Show. Шоу изначально было организовано к 100-летию исполнительницы, но успех проекта продолжается до сих пор. Все хиты исполнит певица и актриса Натали Лермитт, названная "законной музыкальной наследницей Эдит Пиаф". Перед концертом у всех желающих будет возможность лично познакомиться и пообщаться с артистами шоу в рамках творческой встречи.

Билеты на фестиваль доступны в кассах сети Biļešu Paradīze.