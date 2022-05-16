Элина Гаранча возвращается в Юрмалу с проектом "Элина Гаранча и друзья"

В 2016 году на сцене "Дзинтари" состоялся первый концерт из цикла "Элина Гаранча и друзья" – в нем принял участие выдающийся оперный певец Дмитрий Хворостовский. В последующие сезоны в Юрмале вместе с Элиной выступали такие звезды, как Хибла Герзмава, Ольга Перетятько и Дмитро Попов. Этим летом примадонна пригласила в Латвию своих молодых друзей – американского тенора Джонатана Тетельмана и испанское сопрано Марину Монсо. 12 июля они исполнят в сопровождении Фестивального оркестра под управлением Карела Марка Шишона знаменитые арии, дуэты и трио.

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Публика знает: каждый концерт из цикла "Элина Гаранча и друзья" становится ярчайшим событием летнего сезона и настоящим праздником музыки. Не мудрено: Элина Гаранча - одна из ярчайших звезд мировой оперной сцены, а художественный руководитель проекта Карел Марк Шишон – поразительно чуткий и успешный дирижер, у которого множество поклонников не только в Латвии и в Европе, но и по всему свету.

Творческая жизнь Элины на протяжении последнего десятилетия состоит из череды бесконечных триумфов: здесь и главные партии в самых известных оперных театрах, и концерты в лучших залах, и престижнейшие премии, и записи на легендарном лейбле Deutsche Grammophon. В последние сезоны певица дважды обращалась к роли Далилы в опере Сен-Санса "Самсон и Далила" - в берлинской Staatsoper Unter den Linden и лондонском Royal Opera House Covent Garden, вернулась на сцену Метрополитен-опера (Нью-Йорк) Маргаритой в "Осуждении Фауста" Берлиоза, дебютировала в партии принцессы де Буйон в "Адриана Лекуврёр" Чилеа в постановке Венской государственной оперы и там же, в Вене, впервые обратилась к музыке Вагнера, став Кундри в сенсационном "Парсифале" Кирилла Серебренникова. В ближайших планах планах Элины – выступление на прославленном Зальцбургском фестивале, титульная роль в "Кармен" Бизе перед многотысячной аудиторией Arena di Verona и концертное турне по Европе и Азии.

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С Мариной Монсо и Джонатаном Тетельманом наши слушатели встретятся впервые. Марина родилась в Валенсии в 1994 году и уже в 2016-м дебютировала в Опере Бильбао, исполнив партию Амины и Лизы в "Сомнамбуле" Беллини, и на Оперном фестивале Россини в Пезаро (Италия) с партией графини де Фольвиль в "Путешествии в Реймс" Россини. С 2016 года дает совместные концерты со знаменитым тенором Хуаном Диего Флоресом, выступает в севильском театре Маэстранца, Дворце искусств королевы Софии (Валенсия), Опере Лас-Пальмас, театре Колон в Ла-Корунье, Немецкой опере в Берлине, веронском Филармоническом театре, Театре Флорентийского майского музыкального фестиваля, неаполитанском театре Сан-Карло, салернском Театре Верди, Театре Петруццелли в Бари, Уэльской национальной опере, Королевском оперном театре Маската (Оман), пекинском Национальном центре исполнительских искусств. В числе будущих ангажементов Марины - "Путешествии в Реймс" в берлинской Staatsoper Unter den Linden, "Медея" и "Донья Франсискита" в мадридском Театре сарсуэлы.

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Джонатан Тетельман, американский тенор чилийского происхождения, является победителем многих вокальных конкурсов в США и делает сейчас стремительную международную карьеру. В этом сезоне он подписал эксклюзивное соглашение с Deutsche Grammophon и приступил к записи своего первого альбома арий и дуэтов. Запланированы его дебюты в Национальной Рейнской опере (Страсбург), во Франкфуртской опере, в Theater an der Wien и на фестивале "Флорентийский музыкальный май" (в опере "Двое Фоскари" Верди его партнером будет Пласидо Доминго). Тетельман также присоединится к Элине Гаранче в концертном туре по Австрии и вместе с ней, маэстро Карелом Марком Шишоном и Филармоническим оркестром Гран-Канарии даст концерт в Лас-Пальмас.

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Британский дирижер Карел Марк Шишон очаровывает публику всех континентов своим невероятным темпераментом и музыкальностью. В июне 2012 года за заслуги в области музыки королева Великобритании Елизавета II удостоила Шишона званием офицера Ордена Британской империи (OBE), а в 2016 году за профессиональные достижения он был избран членом Лондонской Королевской академии музыки. Карел Марк Шишон был главным дирижером Симфонического оркестра Граца (2006-2009), главным дирижером и художественным руководителем Латвийского национального симфонического оркестра (2009-2012), главным дирижером Филармонического оркестра немецкого радио Саарбрюккена и Кайзерслаутерна (2011-2017). С 2017 года он возглавляет оркестр Филармонии Гран-Канарии. Его удачные интерпретации и разнообразный репертуар высоко ценят критики и слушатели.