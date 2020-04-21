Этим летом не состоится фестиваль Positivus

Организаторы фестиваля Positivus сообщили, что фестиваль будет перенесен на 2021 год. Билеты, купленные на фестиваль этого года будут действительны в следующем году.

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“Фестиваль не может пройти из-за безопасности здоровья артистов, музыкантов, технического персонала и главное - здоровья посетителей фестиваля”, - указали в своем письме организаторы.

Они отметили, что в этом году удалось собрать “прекрасную программу артистов и за это мы получили невиданную поддержку, которая напрямую отразилась на результатах продаж билетов”. Организаторы обещают сделать всё возможное, чтобы программу этого года можно было перенести на следующий год.

В этом году, 17 и 18 июля должен был пройти 13-й фестиваль Positivus. Среди хедлайнеров были такие артисты, как A$AP Rocky, James Blake и Of Monsters and Men.

Как уже сообщалось, в Латвии 12 марта была объявлена чрезвычайная ситуация из-за распространения нового коронавируса. Отменены все общественные и культурные мероприятия, запрещены собрания.