Этим летом в Таллине состоится единственный концерт Megadeth в странах Балтии

Megadeth — одна из самых известных групп "Большой четверки" 26 июля выступит на таллинском Певческом поле. Это будет единственный концерт легендарной группы Дэйва Мастейна в странах Балтии и, конечно, праздник для всех поклонников хэви-метала.

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Основанная в 1983 году гитаристом, композитором и вокалистом Дэйвом Мастейном и басистом Дэвидом Эллефсоном, Megadeth является одной из самых известных трэш-металл и хэви-рок групп в мире. За сорокалетнюю карьеру Megadeth было выпущено 16 студийных альбомов, 6 из которых только в США получили платиновый статус, а общее количество копий превышает 40 миллионов.

Как известно, Дэйв Мастейн был первым гитаристом Metallica еще до того, как группа выпустила свой дебютный альбом. Из-за чрезмерного употребления наркотиков и внутренних разногласий, Дэйв был уволен из группы, и, как говорят, он поклялся создать группу, которая превзойдет Metallica с точки зрения мастерства и скорости игры на гитаре. И ему это удалось — виртуозная техническая сложность и скорость игры стали визитной карточкой Megadeth.

В своей лирике Мастейн часто обращается к таким темам, как политическая коррупция, всемирные заговоры, борьба и война, эмоциональные проблемы и исчезающие шансы "обычного человека" достичь американской мечты.

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