Этой зимой в Латвии выступит Семен Слепаков
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В феврале будущего года в Латвии выступит Семен Слепаков. 24 февраля он даст концерт в зале Lielais dzintars (Лиепая), а 25 февраля — на сцене зала GORS (Резекне).

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В прошлом капитан прославленной команды КВН "Сборная Пятигорска", сегодня он — один из самых топовых продюсеров, шоураннер, комедийный актер и исполнитель собственных песен. А еще – поэт и сценарист, обладающий удивительным даром: абсолютно все проекты, к которым он прикладывает руку, имеют высокие рейтинги и пользуются зрительским интересом.

Сейчас Семен Слепаков, осудивший российскую агрессию в Украине, живет в Израиле. В январе артист отправляется в мировое турне - запланированы концерты в Австралии, Америке, Германии, Италии, а также во всех трех странах Балтии.

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