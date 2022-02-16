Евгений Гришковец приедет в Ригу с новой программой

16 апреля в театре "Дайлес" автор, режиссер и исполнитель Евгений Гришковец выступит с новой программой "Монолог-концерт".

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"Монолог-концерт - это мой первый выход на сцену в новом качестве.

Писатель на сцене, читающий собственные произведения, - для меня абсолютно новый опыт. Я не буду прикрыт театральным костюмом, декорациями, жестко продуманной композицией и другими театральными эффектами. Я буду только автором литературных текстов, которые прочту вам именно так, как считаю нужным и как могу прочесть только я, - рассказывает о новой программе Гришковец. - У меня накопилось много разнообразных текстов, которые были написаны в разное время и по разным поводам. Эти тексты никогда не звучали со сцены. Какие-то из них вошли в книги, какие-то я исполнял под музыку, а какие-то — не видел и не слышал никто и никогда.

В основу монолога-концерта легли два совсем новых моих литературных произведения "Узелки" и "Водка как нечто большее". Форма концерта позволяет быстро и остро реагировать на то, что происходит с нами и с миром ежедневно, так что каждый концерт в зависимости от места его проведения и даже от времени года неповторим".