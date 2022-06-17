Фестиваль Botānika приглашает на концерт группы AloeVera

23 июля в саду рижcкой виллы K.K.fon Stricka пройдет фестиваль Botānika, который объединит концерт группы AloeVera и танцевальный сет "Дайте миру шанс: John Lennon & Yoko Ono".

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Для AloeVera этот концерт станет уже третьим выступлением группы в Риге. Их песни звучат в фильмах, а кавер-версии на композиции известных исполнителей неизменно вызывают восторженные отзывы.

Группа AloeVera всегда была любимицей концертных и фестивальных площадок. Но сейчас музыканты находятся в России в статусе почти запрещенной группы. На это повлияли и брак солистки Веры Мусаелян с российским оппозиционером Ильей Яшиным, и позиция осуждения войны России с Украиной, высказанная музыкантами в публичном пространстве.

"Дайте миру шанс" - знаменитая песня Джона Леннона, гимн всех протестующих против войны. Музыка, которая прозвучит в рамках винил-сета вдохновлена легендарной акцией, организованной Джоном Ленноном и Йоко Оно в 1969 году. Сет в Риге исполнит DJ Denis Funk - музыкант, продюсер, лидер музыкального коллектива FunCOOLio, меломан и коллекционер винила со стажем более 15 лет.

Для детей до 10 лет вход бесплатный. Билеты можно приобрести в сети Bezrindas.lv.