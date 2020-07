C 15 до 20 августа в столице пройдет фестиваль современного цирка и уличного искусства Re Rīga!

15 и 16 августа в программу праздника города включены цирковые и уличные представления, а также детские мероприятия Рижской цирковой школы в парке Дзегужкалнс. А с 18 до 20 августа фестиваль представит постановки в самом центре города – в здании Рижского цирка и его окрестностях, в Вилле фон Стрицкого и других местах. Многие представления предполагается показать зрителям непосредственно в городской среде, адаптировав их к тому или иному месту.

"Это особый год - из-за пандемии Covid-19 по всему миру изменились правила проведения культурных мероприятий. Во многих странах отменены все массовые мероприятия, в т.ч. большие цирковые фестивали, благодаря чему стал возможен наш формат – появилась возможность пригласить в Ригу артистов, с которыми в других обстоятельствах мы не смогли бы договориться ввиду их большой занятости", – рассказывает творческий директор Re Rīga! Мартиньш Киберс.

Из соображений безопасности значительная часть представлений фестиваля пройдет под открытым небом. Помимо представлений современного цирка классического формата фестиваль предложит рижским зрителям впервые увидеть шоу уникального жанра – паркур-спектакль Follow Me, созданный объединением Be Flat (Бельгия). Представление пройдет прямо над головами зрителей, на уровне крыш. Художники приглашают зрителей в акробатическое паркур-путешествие по городской среде от шумной улицы Меркеля, пройдя сквозь Рижский цирк, оказаться на спокойной улочке Алфреда Калниня и дальше, через дворы, на улице Элизабетес. Содержание каждого шоу во многом определяет его маршрут, который выберут участники Be Flat, поэтому каждое представление станет, по сути, уникальным.

Цирковое объединение Amer i Àfrica (Каталония) покажет постановку Envà. Во время шоу два героя, прибегнув к парной акробатической технике и даже вовлекая время от времени зрителей, разыграют особенности человеческих отношений.

На празднике города в Риге выступит уже гостивший здесь однажды клоун Murmuyo. На этот раз он покажет представление Su-Seso taladro, в котором обратится к вопросам регулирования дорожного движения. В парке Дзегужкалнс в рамках праздника города выступит также и цирковое объединение Entre Nous (Франция).

В фестивале участвуют и другие приглашенные художники из-за рубежа. Re Rīga! предлагает зрителям как платные, так и бесплатные цирковые представления. Большинство представлений в программе фестиваля предназначено для семейной аудитории. На мероприятиях фестиваля соблюдаются все необходимые меры безопасности и санитарные нормы.

Билеты: aula.lv.