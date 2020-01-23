Фестиваль Erots устроит большую вечеринку на Кипсале
Foto: LETA

21 и 22 февраля в выставочном холле Кипсалы пройдет ежегодный фестиваль эротики.

Главным отличием Erots 2020 станет большая вечеринка для посетителей с диджеем Gustavito. В предыдущие годы after-party фестиваля проходили в ночных клубах в центре столицы, теперь же организаторы мероприятия приглашают всех на масштабную вечеринку прямо в холле, которая продлится до 3 часов ночи.

Сообщается, что представления на центральной сцене фестиваля будут чередоваться с танцами для посетителей и конкурсами с пикантными призами.

Густав Витолиньш, он же DJ Gustavito – один из популярнейших диджеев Латвии. Уже 20 лет он развлекает людей в крупнейших клубах и на фестивалях не только в Латвии, но и по всему миру. Густав был резидентом ночного клуба Nautilus, а сейчас его можно услышать в Coyote Fly. С 2016 года Густав вместе с латвийской шоу-группой Male Empire Night out the Show дал более 100 представлений в США и 50 в Европе.

Помимо шоу-программы и образовательных мероприятий в зоне SexyStyle Academy на фестивале будут представлены разнообразные эротические товары - белье, секс-игрушки, массажные масла, фильмы для взрослых и другие.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu serviss. Вход на фестиваль - с 18 лет.

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DELFI Showtime

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