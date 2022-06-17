Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala снова отменен. Зрителей просят не требовать возврата денег

Организаторы фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, проходящего под патронажем Лаймы Вайкуле, сообщили, что этим летом он снова не состоится - уже третий год подряд.

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И если в предыдущие два года причиной была пандемия коронавируса, в этом году мероприятие отменили из-за войны в Украине.

"Наш фестиваль и в этом году переживает чрезвычайно сложное время, и в принципе мы находимся в ситуации форс-мажора, которую мы не могли предвидеть и предотвратить, - сообщается на официальном сайте фестиваля. - Война в Украине все еще продолжается и это создает условия, которые не позволяют обеспечить полную реализацию фестивальной программы".

Организаторы пояснили, что участники группы Вайкуле в основном проживают за пределами Латвии, в том числе в России и Украине - и приехать они не смогут. "Кроме того, в связи с текущими политическими решениями не представляется возможным обеспечить въезд в Латвию многих артистов и сотрудников, задействованных в фестивале, а также ожидаемых зрителей из стран, вовлеченных в войну", - добавляют устроители Laima Rendezvous Jūrmala.

В обращении к зрителям также отмечается, что и лично Лайма считает неэтичным "проводить фестиваль в то время, когда рядом происходит война и трагедии".

Организаторы просят зрителей, уже купивших билеты, "проявить солидарность и согласиться с переносом фестиваля (и не требовать возврата оплаченных билетов сейчас)", что позволит им обеспечить проведение фестиваля в следующем году.

Купленные билеты остаются действительными на новые даты фестиваля - с 28 по 30 июля 2023 года.