Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в этом году не состоится

Латвийская певица и вдохновительница фестиваля Лайма Вайкуле записала видеообращение, где сообщила о переносе мероприятия на следующий год.

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После сообщений, что правительство Латвии готовится к смягчению ряда ограничений, команда Laima Rendezvous Jūrmala начала работу над новой концертной программой, но, принимая во внимание актуальные правила и невозможность въезда в Латвию большого числа зрителей, организаторы фестиваля были вынуждены принять решение о его переносе на июль 2022 года.

"Дорогие друзья! Сегодня пришел тот момент, когда мне нужно сказать вам, что наше рандеву откладывается на следующий год. Вчера мы праздновали день рождения Максима Галкина, было так весело, и я думала, Господи, у нас будет так же — мы будем все гулять, будем веселиться, слушать песни и смеяться, но нет. День рождения закончился, и я должна вам сказать грустную весть — рандеву переносится", — обратилась к поклонникам Вайкуле.

По словам организаторов Laima Rendezvous Jūrmala, в сложившейся ситуации целый ряд препятствий мешает провести масштабное культурное мероприятие на уровне, к которому привыкли зрители, поэтому трудное решение о переносе фестиваля является единственно верным.

"К сожалению, сегодня мы пребываем в неясности. Граница Латвии по-прежнему открыта не для всех, и многие обладатели билетов, являющиеся гражданами третьих стран просто не попадут на фестиваль. Мы следим за всеми солидными фестивалями, которые должны были состояться этим летом, и видим, что они также перенесены. Мы используем полученное время, чтобы от переноса фестиваля на следующий год каждый наш гость смог выиграть и получить только лучшие впечатления — будет более яркая программа, будут долгожданные артисты, и мы надеемся, что пандемия уже станет для всех нас лишь воспоминанием", — отметила главный продюсер фестиваля Элита Милграве. Она также добавила, что финал вокального конкурса Laima Voice, несмотря на перенос фестиваля, состоится 27 июня 2021 года, но в режиме онлайн.