Фестиваль Лаймы Вайкуле объявляет о международном конкурсе вокалистов Laima Voice

Любой желающий может попытать счастья и постараться попасть на сцену ежегодного фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". Возможность выступить рядом с известными исполнителями получит победитель конкурса Laima Voice, который уже стартовал.

Для участия в конкурсе необходимо с 1 апреля по 1 мая 2020 года продемонстрировать свои вокальные данные, опубликовав в сети Facebook или Instagram ролик с открытым доступом и хэштегом #laimavoice. Авторов лучших видео пригласят на онлайн-кастинги.

Участники, прошедшие кастинг, выступят и побывают на мастер-классах у известных исполнителей, а финалистов ждут репетиции и преображения под руководством Лаймы Вайкуле. Победитель конкурса получит возможность выступить в рамках фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала", который с 24 по 26 июля состоится в "Дзинтари".

Организацией конкурса совместно с фестивалем Лаймы Вайкуле занимается продюсер конкурсов "Голос Балтии" и "Голос Латвии" Ольга Соловьева.

Подробности - на сайте фестиваля.