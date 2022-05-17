Фестиваль "Майский Граф" возвращается в Ригу
Foto: Publicitātes attēli

21 и 22 мая в Верманском парке Риги пройдет ежегодный фестиваль-карнавал "Майский Граф 2022". Организаторы обещают цирковые и театральные представления, средневековую ярмарку и аттракционы, исторические поединки, творческие мастерские и мастер-классы, огненное шоу и многое другое.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Традиция Майского Графа появилась в Риге еще в Средневековье. Сегодня это праздник для всей семьи, сочетающий в себе историю, творчество, культуру и фантазию, который призван объединять самые разные культуры, эпохи и людей. Культурное общество "Альтернативная реальность" вместе с волонтерами из Латвии и Европы организуют фестиваль "Майский Граф" в Риге уже 11 лет подряд.

Стараясь сохранить важные элементы культурно-исторической традиции Риги, праздник развивается, двигаясь в направлении современных карнавальных тенденций и обращаясь к взаимодействию различных культур, живущих в Латвии бок о бок.

Главная тема праздника этого года "Рига - город Мастеров". В то же время на турнирах вновь будет выявлен лучший защитник города - Майский Граф, который согласно древней традиции изберет свою даму сердца - Майскую Графиню. Игры и локации праздника будут организованы молодыми волонтерами из разных стран: Латвии, Греции, Турции, Венгрии, Украины и Польши.

Верманский парк будет открыт для посетителей всех возрастов все время фестиваля - 21 и 22 мая с 12 до 22 часов. Вход и участие в фестивале бесплатные. Подробнее о программе фестиваля здесь.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Будь #смарт-покупателем – формируй свою онлайн корзину покупок ответственно
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Делать больше, умнее и экономить: как офису стать зеленым
Будь #смарт-магазином – элементы безопасности
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом