Фестиваль "Майский Граф" возвращается в Ригу

21 и 22 мая в Верманском парке Риги пройдет ежегодный фестиваль-карнавал "Майский Граф 2022". Организаторы обещают цирковые и театральные представления, средневековую ярмарку и аттракционы, исторические поединки, творческие мастерские и мастер-классы, огненное шоу и многое другое.

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Традиция Майского Графа появилась в Риге еще в Средневековье. Сегодня это праздник для всей семьи, сочетающий в себе историю, творчество, культуру и фантазию, который призван объединять самые разные культуры, эпохи и людей. Культурное общество "Альтернативная реальность" вместе с волонтерами из Латвии и Европы организуют фестиваль "Майский Граф" в Риге уже 11 лет подряд.

Стараясь сохранить важные элементы культурно-исторической традиции Риги, праздник развивается, двигаясь в направлении современных карнавальных тенденций и обращаясь к взаимодействию различных культур, живущих в Латвии бок о бок.

Главная тема праздника этого года "Рига - город Мастеров". В то же время на турнирах вновь будет выявлен лучший защитник города - Майский Граф, который согласно древней традиции изберет свою даму сердца - Майскую Графиню. Игры и локации праздника будут организованы молодыми волонтерами из разных стран: Латвии, Греции, Турции, Венгрии, Украины и Польши.

Верманский парк будет открыт для посетителей всех возрастов все время фестиваля - 21 и 22 мая с 12 до 22 часов. Вход и участие в фестивале бесплатные. Подробнее о программе фестиваля здесь.