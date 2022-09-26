Фестиваль Manhattan Short приглашает посмотреть кино с собакой

Впервые в Латвии и странах Балтии состоится кинопоказ, который можно посетить с собакой. Его организуют фестиваль Manhattan Short Latvia и компания Woof.lv.

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Показ состоится 2 октября в DinoZoo Arena, где будут подготовлены все условия для комфортного просмотра фильмов вместе с питомцем. На протяжении всего вечера в зале будут присутствовать кинологи, доступны миски с водой и закрытая территория на улице для прогулок с собакой.

В этом году фестиваль короткометражного кино Manhattan Short отмечает 10-летний юбилей в Латвии. Ежегодно более 100 тысяч любителей кино по всему миру в течение одной недели объединяются с одной целью - посмотреть и проголосовать за фильмы финалистов. Голоса будут отправлены в штаб-квартиру фестиваля, победителя объявят 3 октября на церемонии в Нью-Йорке. С результатами голосования можно будет ознакомиться на сайте фестиваля и в соцсетях. Финалисты автоматически получают возможность участвовать в отборе на премию "Оскар".

Показ 2 октября пройдёт под девизом "Connecting Dogs and People". Также будет организован сбор пожертвований для приюта. Каждый желающий может принести необходимые вещи в DinoZoo Arena:

Поводки 3м

Миски

Консервы для собак

Макулатура любого вида

Игрушки для собак и кошек, лотки для кошачьего туалета и песок в неограниченном количестве



Фильмы фестиваля в этом году затрагивают широкий спектр тем: от преодоления преград в отношениях до суперспособностей человека. Сюжеты нескольких фильмов являются личным опытом режиссеров и сценаристов или основаны на реальных событиях. В этом году в финал прошли десять лент из восьми стран: Шотландии, Чехии, Словакии, Испании, Австралии, Финляндии, Ливана, Франции и США. Это лучшие короткометражные фильмы из 868 заявок из 70 стран, полученных в 2022 году.

Билеты можно приобрести здесь. Стоимость билетов - 14,50 евро.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с латышскими и русскими субтитрами.

Возраст посетителей - 12+.

Владелец берет на себя полную ответственность за свою собаку, грязь, оставленную собакой, и возможный ущерб, причиненный питомцем.