Фестиваль Positivus вернется в следующем году
Foto: DELFI

Из-за затянувшейся пандемии ежегодный фестиваль Positivus был отменен два года подряд, но на 2022 год организаторы уже объявили даты мероприятия, пишет LETA.

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Программа фестиваля, который состоится 15-16 июля 2022 года, уже давно утверждена, но организаторы ждали подходящего момента для ее обнародования - в период высокой заболеваемости и многочисленных ограничений эта информация могла быть воспринята, как недостоверная.

Теоретически фестиваль мог бы пройти и в этом году, так как концерты и другие публичные мероприятия возвращаются в нашу жизнь, однако такое крупное событие как Positivus очень зависит от глобальной ситуации - многие иностранные артисты пока не могут свободно пересекать границы.

По словам организаторов, все приобретенные на 2020 и 2021 год билеты будут действительны на фестиваль в будущем году. Продажа билетов на Positivus 2022 стартует не раньше сентября этого года, когда планируется объявить первых участников фестиваля, но многое зависит от развития ситуации с пандемией.

"Нам бы не хотелось объявлять программу до того момента, когда все нормализуется в таком объеме, что проведение мероприятия станет реально прогнозируемым", - отмечают организаторы.

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