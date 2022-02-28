Фестиваль "Рига - Юрмала" в этом году не состоится из-за событий на Украине
Foto: Pauls Zvirbulis

Организаторы фестиваля "Рига - Юрмала" заявили об отмене мероприятия.

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Обращение организаторов было опубликовано в официальном профиле фестиваля в социальных сетях.

"Уважаемые друзья фестиваля, из-за трагической войны на Украине мы решили отменить запланированное на лето мероприятие. Это непростое решение, но во время подобной трагедии мы не видим возможности продолжать работу. Мы категорически осуждаем военное вторжение России", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что в совете и руководстве фестиваля произошли изменения, поэтому будет пересмотрены и вопросы его организации в будущем.

Всем, кто уже приобрел билеты, деньги будут возращены автоматически. Обладателей подарочных карт просят обращаться по электронной почте tickets@riga-jurmala.com.

Напомним, ранее в программе фестиваля было заявлено выступление российского дирижера Валерия Гергиева, сотрудничество с которым из-за его политических взглядов уже прервал миланский театр La Scala. Были отменены и его гастрольные выступления в нью-йоркском Карнеги-Холле.

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