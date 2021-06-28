Фестиваль "Спортивная солянка-2" в Пурвциемсе проведет бесплатные мастер-классы и состязание за приз

Движение Sporta Draugi, спортивное ответвление популярной молодежной организации Young Folks, приглашает 3 июля всех желающих посетить фестиваль Sporta soļanka-2, который пройдет по всему району Пурвциемс. Организаторы призывают "отвлечься от суровой реальности, научиться чему-то новому, найти своё хобби или просто классно провести время за разными играми". И обещают хорошие призы.

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Если первая "Солянка" проходила в прошлом году в центре Риги, то в этот раз организаторы решили растрясти самый большой район города Пурвциемс. В разных местах этого "города в городе" пройдут мастер-классы по зумбе, регби, капоэйре и стрельбе из лука. В планах "Солянки" также спортивные игровые станции, на которых можно поиграть в бадминтон, настольный теннис, новус и многое другое.

Foto: Preses foto

На фото: такие ощущения испытывали участники первой "Солянки".

Приятные бонусы - аттракцион по скалолазанию, фотосессия на фоне инсталляции "Мой Пурвциемс" и два закрытых музыкальных концерта для жителей двух дворов Пурвциемса.

Желающие почувствовать азарт приглашаются на соревнование по фотоориентированию, которое будет проходить по территории всего района Пурвциемс. Это замечательная возможность лучше познакомиться с районом, а если повезет, выиграть одну из подарочных карт - от Wolt на сумму 100 евро, от Sportland на 50 евро или от Brain Games на 30 евро.

Подробная информация о фестивале "Sporta soļanka-2" и местах его проведения — ЗДЕСЬ. На каждой станции может одновременно находиться не больше 20 человек.

С правилами соревнований по фоториентированию можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

