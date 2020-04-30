Фестиваль Summer Sound переносится на лето 2021 года

Организаторы музыкального фестиваль Summer Sound сообщили о переносе мероприятия на 23-24 июля следующего года.

Решение было принято в связи с чрезвычайной ситуацией в стране. Как отмечают организаторы, программа фестиваля, объявленная в этом году, останется неизменной.

Представитель Summer Sound Улдис Паберзис заявил, что организаторы рассмотрели все возможные варианты, однако перенос оказался единственным верным решением, так приоритет - обеспечить безопасность посетителей фестиваля. Одновременно, по его словам, шли переговоры с заявленными в программе этого года артистами, в том числе зарубежными, и все они согласились участвовать в следующем году.

Все приобретенные билеты действительны для посещения фестиваля в 2021 году.

Ранее об отмене заявили также представители фестиваля Positivus.