Февральский концерт LP переносится на сентябрь
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Концерт Лауры Перголицци, или LP, запланированный на 19 февраля в Arēna Rīga, перенесен на 20 сентября.

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Из-за распространенности Covid-19 в феврале концерты такого масштаба еще не будут разрешены, но прогнозы эпидемиологов дают надежду, что к осени пандемия может закончиться.

Организаторы рижского концерты отмечают, что на осень переносится весь запланированный европейский тур LP.

Тем, кто уже приобрел билеты, ничего дополнительно делать не нужно - они остаются действительными.

LP получила известность после выхода песни Lost On You в 2015 году. 3 декабря 2021 года певица выпустила свой уже шестой студийный альбом Churches.

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