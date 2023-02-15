Философ Арнис Ритупс и искусствовед Михаил Казиник поговорят о том, как звучит мысль

3 марта в 19.00 в ресторане Laivas состоится очередная встреча из серии публичных диалогов "Философия на воде". В этот раз в обсуждении примут участие философ, публицист, издатель журнала Rīgas laiks Арнис Ритупс и музыкант и просветитель Михаил Казиник. Они порассуждают на тему "Как звучит мысль?" и раскроют тайные знаки в словах и нотах.

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Мероприятие продолжает цикл публичных дискуссий "Философия на воде", начало которому положила встреча с известными философами, издателями журнала Rīgas Laiks Арнисом Ритупсом и Улдисом Тиронсом. В рамках проекта уже прошли встречи с писателем Дмитрием Глуховским, потомком древнего княжеского рода Михаилом Голицыным и актером Артуром Смольяниновым.

В античных гимназиях музыка и философия были главными предметами - что знали древние и о чем забыли мы? Можно ли аккорды и созвучия переложить в слова? Или наоборот — выразить музыкой разные понятия? Участники диалога рассмотрят эту тему с разных сторон: через философию, психологию, семантику и семиотику. Оба спикера являются прекрасными ораторами и обладают редким даром говорить о сложном просто и с долей юмора.

Как звучит мысль? "Прежде всего, важная мысль звучит музыкально, - уверен Михаил Казиник. - Все знают, что в Библии написано: "В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог". Но в оригинале-то: "В начале был "логос". А "логос" - это структура, созвучие. То есть музыка — гармония, система аккордов и обертонов. Она первична. В начале-то "логос" был. А что сейчас? Хаос, какофония, уничтожение? Бах в своей токкате ре-минор гениально показал, как на смену гармоничному Логосу, приходит Большой взрыв (Бах ударяет по всему органу) - Хаос. Но у Баха потом Логос все же побеждает Хаос".

Арнис Ритупс почти двадцать лет учился богословию, классическим языкам, теории кино и философии в Латвийском университете, Упсальском университете (Швеция) и в Вестминстерском университете (Великобритания), Католическом университете Лувена (Бельгия). Он является доктором философских наук, ассоциированным профессором Латвийской Академии искусств и преподавал в Латвийском университете, в Лувене и Стокгольмской школе экономики в Риге. С 2010 года — соиздатель журнала Rīgas Laiks, где регулярно публикуются размышления о происходящем, интервью с известнейшими мыслителями современности, лауреатами Нобелевской премии.

Музыкант, искусствовед, просветитель Михаил Казиник с 1991 года постоянно живет в Швеции, где его называют "Апостолом культуры" - за активную музыкально-просветительскую деятельность, которую он ведет не только в стране, но и по всему миру. В Риге музыкант 13 лет участвует в "Днях Казиника" и является патроном конкурса "Восходящие звезды", дающий старт юным музыкантам, регулярно читает лекции, на которых эмоционально и доступным даже для неподготовленного слушателя языком рассказывает о классической музыке, литературе и искусстве.

Автором идеи и продюсером цикла публичных диалогов "Философия на воде" выступает Екатерина Ланская - режиссер и продюсер фестивалей, телепроектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival.

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