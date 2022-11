Финал IX конкурса "Таланты Инессы Галанте" пройдет в Юрмале

Финал и награждение победителей конкурса молодых исполнителей классической музыки "Таланты Инессы Галанте 2022" состоится 18 декабря в Юрмальском культурном центре.

В финал IX конкурса вошли 33 участника: 13 вокалистов, 6 претендентов в категории "Игра на клавишных инструментах", 6 - в категории "Игра на струнных инструментах" и 8 исполнителей, претендующих на победу в категории "Игра на духовых и ударных инструментах". Среди финалистов талантливые вокалисты и инструменталисты не только со всей Латвии, но и участники из Германии, Литвы, Голландии. Самому юному частнику всего 9 лет.

В этом году второй, финальный этап конкурса после 2-летнего перерыва из-за пандемии вновь пройдет в традиционном, открытом формате. Организаторы проекта – Фонд Инессы Галанте приглашают всех желающих посетить заключительное мероприятие конкурса, которое является по сути ярким концертом, где в исполнении молодых исполнителей звучат выдающиеся произведения прославленных композиторов со всего мира.

"Мы рады, что имеем возможность сохранить многолетние традиции конкурса и провести его заключительный этап в привычном и удобном для участников классическом формате. Финал нашего творческого состязания – это, прежде всего, красивый концерт, а для юных исполнителей живое общение со зрителями и членами жюри – это всегда яркие эмоции и ценный опыт. Уверена, что 18 декабря нас ждет прекрасный музыкальный праздник, который завершится награждением победителей. А пока у наших талантливых финалистов еще есть время на репетиции и подготовку к выступлению, а у зрителей – возможность проголосовать на сайте за наиболее понравившегося участника", – рассказала муза конкурса и председатель жюри оперная певица Инесса Галанте.

Организаторы напоминают, что на официальном сайте конкурса продолжается зрительское голосование за финалистов конкурса, которое определит обладателя "Приза зрительских симпатий", предоставленного туристической компанией Atlantic Travel. Отдать свой голос за наиболее понравившееся видеo-выступление можно до 17 декабря.

В составе жюри конкурса "Таланты Инессы Галанте 2022" есть новые участники. Впервые оценивать выступления финалистов приглашена победительница конкурса 2015 года Лаура Лолита Перешивана. За последние годы вокалистка достигла значительных высот в музыкальной карьере.

Также членами конкурсного жюри являются: музыкальный педагог и политик Дагния Стаке; композитор, дирижер, руководитель кафедры оркестрового дирижирования Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола профессор Андрис Вецумниекс, скрипачка Латвийского национального симфонического оркестра, ассоциированный профессор, руководитель кафедры струнных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Тереза Зиберте-Ияба, директор рижской музыкальной школы им. Я.Медыня, саксофонист Айнар Шабловский, пианист, ассоциированный профессор кафедры клавишных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Томс Островскис. Председатель жюри - патронесса конкурса, обладательница ордена Трех звезд за вклад в культуру оперная певица Инесса Галанте.

Конкурс проходит при поддержке значимых латвийских и международных партнеров и меценатов, которые подготовили для победителей ценные награды.

Весомую поддержку в организации конкурса оказывает многолетний партнер "Фонда Инессы Галанте" - организация Nākotnes Atbalsta fonds. Совместно с музой и основательницей конкурса оперной дивой Инессой Галанте они подготовили награду для трех финалистов - денежную премию и персональный мастер класс. А также в этом году одного из победителей ожидает мастер класс от выдающегося дирижера Экхарта Вицика (Германия).

Благотворительный фонд VIVAT Future напрямую окажет помощь талантливым музыкантам и исполнителям, нуждающимся в материальном участии в приобретении музыкальных инструментов или оплате мастер классов. Общий объем поддержки фонда VIVAT Future для лауреатов 2020 и 2021 годов составил 24013 евро.

Традиционно один из вокалистов конкурса "Таланты Инессы Галанте" получит уникальную возможность - право претендовать на грант от шведского благотворительного фонда Anders Wall Foundation, ежегодно присуждаемый молодым вокалистам.

Помимо денежных призов и стипендий лауреаты конкурса получают возможность принимать участие в мероприятиях, организуемых Фондом Инессы Галанте и его партнерами. В августе молодые таланты выступали на фестивале "THE BEST OF Summertime – приглашает Инесса Галанте" и готовятся принимать участие в ежегодном концерте "Рождественская прелюдия", который пройдет 17 декабря в рижском Домском соборе.

