Финал конкурса Laima Voice пройдет в онлайн-трансляции из юрмальского дома Вайкуле

27 июня пройдет финал международного музыкального конкурса Laima Voice, который состоится, несмотря на отмену фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala в этом году.

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Финал конкурса будет транслироваться онлайн в группах Laima Rendezvous Jūrmala в соцсети VK.ru и "Лайма Рандеву Юрмала" в соцсети OK.ru. Трансляция, которая начнется в 15 часов, будет вестись прямо из юрмальского дома певицы Лаймы Вайкуле, радушно принявшей участников и жюри.

Напоминаем, ранее организаторы фестиваля Laima. Rendezvous. Jūrmala сообщили, что из-за действующих анти-"ковидных" ограничений мероприятие переносится на 29-31 июля 2022 года.